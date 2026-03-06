La Feria del Libro de Ocasión de Torrejón de Ardoz abre sus puertas con encuentros literarios y miles de volúmenes

Este viernes ha comenzado una nueva edición de la Feria del Libro de Ocasión de Torrejón de Ardoz, que se celebra hasta el 29 de marzo en la Plaza Mayor englobada en el Mes de las Letras y que contará con actividades como encuentros literarios con Laura Portas y Pablo Rivero, entre otros escritores.

La feria expone para su venta miles de volúmenes entre los que hay libros clásicos, de historia, mitología, arte o publicaciones infantiles, libros descatalogados, textos que han sido restaurados y libros de segunda mano, ha indicado el Ayuntamiento torrejonero en una nota.

Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz, el concejal de Cultura, José Antonio Moreno y Augusto Mateos, de la Asociación de Libreros Cervantes, en la Feria del Libro de Ocasión / Ayuntamiento de Madrid

A lo largo de estos días, el evento literario contará con la presencia de unos 80 autores que firmarán ejemplares de sus nuevos libros. "La mayoría son autores locales del municipio y el resto pertenecen a distintas asociaciones como, por ejemplo, a la Asociación de escritores de Madrid, Asociación océanos de tinta y Asociación corazón literario", han añadido desde el Consistorio.

El alcalde del municipio, Alejandro Navarro, ha señalado que esta Feria "es para los escritores y escritoras un escaparate donde darse visibilidad, contactar con sus lectores más cercanos y promocionar sus libros y la creación literaria".