Embalse de El Atazar: la ruta de miradores sobre el “mar” de Madrid

El embalse de El Atazar, el más grande de la Comunidad de Madrid con casi 426 hectómetros cúbicos, acoge un entorno magnífico en plena Sierra de Madrid. Este paraje perfecto para disfrutar de la naturaleza se encuentra a menos de una hora de la capital, convirtiéndolo en unas de las opciones más atractivas para una escapada rápida el fin de semana.

Su tamaño y su forma irregular crean un paisaje lleno de entrantes, pequeñas colinas y miradores naturales desde los que contemplar el agua. Muchos visitantes descubren este entorno recorriendo las carreteras que conectan los pueblos que rodean el embalse.

Una ruta panorámica entre pueblos serranos

Una de las mejores formas de recorrer el embalse es enlazando varios de los municipios que se sitúan en su entorno. Localidades como El Berrueco, El Atazar o Patones ofrecen diferentes perspectivas del lago y cuentan con miradores desde los que se aprecia bien la magnitud del paisaje. El recorrido entre ellos se ha convertido en una pequeña ruta panorámica muy popular para escapadas de un día.

Caminos y miradores junto al mayor embalse de Madrid

Además de las carreteras, el entorno del embalse cuenta con caminos y senderos que permiten acercarse al agua o subir a pequeñas colinas con vistas abiertas.

Con un paisaje alejado de los altos edificios de las grandes urbes madrileñas, el embalse de El Atazar ofrece un entorno salvaje y amplio rodeado de agua por donde se pueden realizar diferentes rutas para conocer la zona.