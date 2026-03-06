Detenido el hombre que ayer agredió a otro con una botella rota en Tetuán

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 41 años acusado de herir gravemente a otro de 45 durante una pelea registrada en la tarde de este jueves en Tetuán. La víctima sufrió cortes en un brazo y una herida profunda en el cuello, por lo que tuvo que ser trasladada en estado grave al Hospital La Paz.

Según han informado fuentes policiales, el presunto agresor y la víctima se conocían de un comedor social situado en las inmediaciones de la avenida de Asturias, donde se originó una riña tumultuaria en la que participaron alrededor de una decena de personas.

Durante el transcurso de la pelea, el detenido habría utilizado una botella de cristal rota para atacar al otro hombre. Los agentes que se encontraban en la zona para contener la reyerta prestaron una primera asistencia a la víctima, practicándle un torniquete y un vendaje hemostático antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Posteriormente, sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron al herido y lo trasladaron a La Paz, donde permanece ingresado. Las circunstancias exactas en las que se produjo la pelea están siendo investigadas.