La Delegación del Gobierno en Madrid reconoce a ocho mujeres por su coraje en la lucha por la igualdad

La Delegación del Gobierno en Madrid ha entregado este viernes los reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer, en su tercera edición, a ocho mujeres para celebrar sus trayectorias y su "coraje" para luchar por la igualdad: la humorista Henar Álvarez, la bióloga Ana María Crespo, la jurista Concepción Escobar, la sindicalista Nati Camacho, la cooperante Emilia Lozano, la funcionaria Virginia de la Fuente, la guardia civil María José Vera y la policía nacional Milagros Gómez.

En la ceremonia de entrega que se ha celebrado en el Espacio Mujer Madrid (EMA), con la asistencia de autoridades e invitados, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha dicho que "aquí se ve lo que significa la palabra igualdad, cuando baja de los discursos y se convierte en vida, en acompañamiento y en protección".

Una de las premiadas este año en la convocatoria '8M. 8 mujeres. 8 motivos' ha sido la comunicadora Henar Álvarez Díaz, que utiliza un estilo irónico y provocador para reflexionar sobre igualdad y quien ha compartido el reconocimiento con "todas cómicas que nos hemos partido la cara con todos los directivos de todos los sitios en los que hemos trabajado". Otra de las galardonadas ha sido la bióloga Ana María Crespo de Las Casas, primera presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España en sus 177 años de historia, quien ha mostrado su satisfacción por el aumento de la presencia de mujeres en la institución.

También ha sido distinguida la jurista Concepción Escobar Hernández, una mujer referente del derecho internacional, a título póstumo y cuyo marido ha afirmado que su mujer fue una trabajadora que hoy hubiera defendido "el multilateralismo, el diálogo, el acuerdo y el uso del derecho internacional" para conseguir "un mundo más justo y en paz". Entre las premiadas se encuentra asimismo la sindicalista Nati Camacho García-Moreno, vinculada a Comisiones Obreras, pionera en la movilización del sector textil madrileño durante la dictadura franquista, en los años sesenta y setenta, "con una valentía determinante para la convocatoria de huelgas que desafiaron al régimen".

Otra de las distinciones ha recaído en Emilia Lozano Díaz, fundadora de la ONG Somos Acogida para evitar la exclusión social de jóvenes migrantes ofreciéndoles acogimiento residencial. Tras calificar de "vergonzosa" la situación de los centros de acogida de menores de la Comunidad de Madrid, Lozano ha pedido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "menos libertad, menos cañitas, menos ultraderecha y más preocuparse por esos chicos, que cuando llegan aquí son españoles, son nuestros hijos y hay que tratarlos como tales".

También ha sido galardonada la funcionaria Virginia de la Fuente, encargada desde hace veintinueve años de operar la presa ubicada en el ecosistema protegido del Monte de El Pardo, "un ejemplo de la dedicación y el compromiso que caracteriza a muchos y muchas empleadas públicas", quien ha calificado el premio como "un privilegio".

En esta edición, dos perfiles de las fuerzas de seguridad han recibido reconocimientos: la guardia civil María José Vera Martín, pionera en la protección de las víctimas de violencia de género en el Equipo VioGén de Getafe, y la policía nacional Milagros Gómez Álvarez, "una pieza fundamental" del servicio de atención al ciudadano de la Sala del 091 que canaliza las emergencias ciudadanas y coordina los recursos policiales las veinticuatro horas del día.

Noticias relacionadas

Ciudadanos, asociaciones e instituciones propusieron estas candidaturas en la convocatoria que la Delegación del Gobierno en Madrid lanzó a finales de enero con el propósito de visibilizar historias cotidianas o extraordinarias que son un ejemplo de superación y lucha por la igualdad.