La Comunidad de Madrid impulsa el modelo EGB: duplica el número de colegios que imparten 1º y 2º de ESO el curso que viene

Una de las apuestas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en educación es la vuelta al conocido como modelo EGB. Se entiende desde la Consejería de Educación que retrasar la incorporación de los alumnos al instituto favorece su rendimiento, su descanso o sus hábitos de alimentación. Por eso el año pasado se empezó a impulsar que los colegios de Primaria pudieran impartir también 1º y 2º de la ESO. La medida se ha estrenado este curso, con 52 centros autorizados de los que se ha acabado implementando en 49. Pero el año que viene se sumarán otros 49.

Alineado con otras dos iniciativas, como la preferencia por la jornada partida fente a la jornada continuada y la limitación del uso de pantallas en las aulas, el modelo gusta en la Comunidad de Madrid y como apuntan fuentes de la comunidad educativa, tiene muchas probabilidades de que sea la tendencia a la que vayan muchos centros bajo el actual Gobierno.

Se consigue de esta forma que los alumnos no tengan que dejar el colegio a los 12 años, algunos incluso a los 11 años, al concluir 6º de Primaria, sino hacerlo con 13 o 14 años, ya para iniciar 3º y 4º de ESO.

Con la incorporación de estos 49 nuevos colegios, serán 101 los centros que ofrecerán esta posibilidad. El proceso lo aprueban los centros a través de sus consejos escolares para que luego técnicos de la Consejería verifiquen si cumplen los requisitos de instalacinoes y espacios para convertirse en CEIPSO. En el periodo de matriculación para el curso que viene, que se abre la próxima semana, ya se podrá tener en cuenta esta posibilidad.

Los nuevos centros autorizados extienden el modelo a un conjunto de 35 localidades de la región, de las que 16 no tenían hasta ahora esta posibilidad. En total, 5.000 alumnos cursarán ESO en estos centros el proximo curso, entre ellos los que este año ya han hecho 1º de ESO en ellos y pasarán a 2º de ESO.

La apuesta, sin embargo, no gusta a todos. Hace unos días la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad) llamaba a la Comunidad de Madrid a reconsiderar la medida. "La ESO constituye una etapa con identidad propia", manifestaban. "Dividirla entre dos centros distintos supone fragmentar el proceso formativo y obliga al alumnado a cursar el misma periodo en instituciones diferentes, con proyectos educativos, equipos docentes y dinámicas organizativas distintas".

En el sindicato de profesores ANPE mantienen una opinión parecida. "No nos oponemos a la creación de CEIPSO cuando responda a necesidades reales, pero rechazamos que se adopten medidas de esta envergadura sin un análisis exhaustivo de su impacto en la calidad de la enseñanza y en los recursos existentes", trasladan. "La medida se implantó el pasado septiembre en 52 centros, hace apenas unos meses, y sin una evaluación rigurosa de sus resultados ya se plantea ampliarla a más centros".

Entienden que la segmentación de la ESO, "una etapa concebida como integrada," plantea dificultades para garantizar la continuidad y coherencia en la enseñanza y la evaluación. Y rechazan que cambios de esta envergadura se adopten "sin la consulta previa al profesorado", pues entienden que afectan directamente a la organización de los centros, del personal docente y de los espacios educativos.

Desde el lado de las familias se señala que en realidad estos cambio se están llevando a cabo bajo la legislación vigente, que permite la creación de CEIPSO, centros en que se imparte Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, incluidos 3º y 4º. "Cuando llegue el curso 2027 veremos qué pasa con el alumando que pase a 3º de ESO", explica Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado FAPA Giner de los Rios. La Comunidad de Madrid asegura que pasan al instituto y tienen plaza garantizada en sus institutos de referencia.

"Las familias, de manera mayoritaria, ven la fórmula del CEIPSO con buenos ojos, con matices", prosigue Morillas. Y señala entre esos matices que los espacios estén adecuados al inicio del curso escolar, que se dote a los centros de los recuros humanos y materiales necesarios o que la justificación que se da para optar por este modelo de que busca combatir la soledad no deseada entre preadolescentes, toda vez que el horario de los colegios es más amplio que el de los institutos, vaya acompañado de "programas y recursos para la implementación de estas propuestas".

Apunta también a otro problema. Apenas 20 institutos ofrecen en la Comunidad de Madrid servicio de comedor. "Con el modelo CEIPSO los perceptores de beca de comedor no pierden ese derecho estando en una etapa educativa obligatoria. Hay mucho alumnado que, cuando pasa a Secundaria, como en su instituto no tienen ese servicio, pierde ese derecho". No obstante, insiste en el buen trabajo y en el buen hacer en los institutos públicos. "Es la familia la que decide dónde escolarizar, en un colegio o en un instituto, los dos modelos responden perfectamente a las necesidades del alumnado y es importante decirlo".