El PP no logra aprobar los presupuestos en Collado Villalba tras la fractura de Vox y un cambio de voto

El Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba ha tumbado esta semana el proyecto de presupuestos municipales para 2026 presentado por el equipo de Gobierno del Partido Popular, después de una votación marcada por la fractura interna de Vox y por el giro de última hora del concejal de MCV Corazón Villalbino, Roberto Ramos.

Las cuentas salieron adelante con el respaldo unánime del Ejecutivo local, pero no reunieron los apoyos necesarios para su aprobación definitiva. Votaron en contra PSOE, Más Madrid, Vox, la concejala no adscrita Ana de Dompablo y el grupo MCV Corazón Villalbino.

La sesión dejó, no obstante, una imagen de división en el seno de Vox. Los concejales Esther de las Muelas y Juan Francisco Álvarez, que han anunciado su salida del partido aunque continúan formalmente integrados en el grupo municipal, desmarcaron su voto del resto de sus compañeros y apoyaron el proyecto presupuestario. Álvarez justificó su respaldo en un acuerdo alcanzado el pasado año con el PP durante la negociación de las cuentas de 2025, que, según sostuvo, incluía compromisos de cara al presente ejercicio. Esa versión fue rechazada por el coordinador de Vox en Collado Villalba, José González, quien defendió que aquel pacto se limitaba únicamente a la aprobación del presupuesto anterior.

El momento decisivo del pleno se produjo en la votación de MCV Corazón Villalbino. Aunque el grupo había avanzado su rechazo a las cuentas, su concejal Roberto Ramos se abstuvo en un primer momento, un escenario que habría permitido al Gobierno municipal sacar adelante el proyecto gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Mariola Vargas. Sin embargo, en una segunda votación, Ramos rectificó y pasó a votar en contra, lo que terminó por cerrar definitivamente la puerta a la aprobación del presupuesto. El edil explicó después que inicialmente se había abstenido al considerar que las cuentas prosperarían con el apoyo de Vox.

El rechazo del proyecto abre ahora una nueva etapa de incertidumbre política en el Ayuntamiento de Collado Villalba. El Gobierno municipal deberá decidir si continúa con las cuentas prorrogadas o si explora otras fórmulas para intentar aprobar el presupuesto, entre ellas una posible cuestión de confianza vinculada al proyecto.