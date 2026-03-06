El centro que conserva el legado de Robert Capa prohíbe a Madrid usar su nombre en Peironcely 10

El International Center of Photography (ICP) de Nueva York ha prohibido al Ayuntamiento de Madrid usar el nombre de Robert Capa en el histórico edificio de Peironcely 10, después de que la Plataforma 'SalvaPeironcely10' denunciara "una maniobra para entregarlo a una entidad ajena al proyecto original". Así lo ha trasladado en un comunicado la propia Plataforma 'SalvaPeironcely10', que está respaldada por varias asociaciones vecinales madrileñas.

El edificio de la calle Peironcely número 10 se convirtió en "un símbolo internacional de la vulnerabilidad de la infancia" durante la Guerra Civil, tras ser inmortalizada en una icónica fotografía del reportero Robert Capa el 19 de noviembre de 1936.

En la imagen puede verse a una mujer y a varios niños frente a la fachada devastada de un edificio acribillado por la metralla.

Desde la Plataforma insisten en que el ICP, institución que custodia el legado de Capa, ha enviado una comunicación oficial al alcalde de Madrid advirtiendo de que "desautoriza y prohíbe formalmente el uso del nombre, la imagen y el legado del fotógrafo" en cualquier proyecto ubicado en el edificio que no cuente con su aprobación.

Esta decisión se produce después de que la Plataforma denunciara "una maniobra" del Ayuntamiento de Madrid para entregar el histórico edificio de Peironcely 10 a una entidad ajena al proyecto original, la Fundación José María de Llanos.

El pasado 26 de junio el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática inició formalmente el proceso para declarar como Lugar de Memoria Democrática el conjunto formado por Peironcely 10, el espacio conocido como 'Plaza del Fotógrafo Robert Capa', la zona ajardinada anexa y la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo.

La resolución para declararlo lugar de Memoria se de a que se trata de un punto "representativo de la resistencia del pueblo de Madrid ante el fascismo" y "testigo de los crímenes cometidos por la aviación nazi y fascista en apoyo del ejército sublevado durante la Guerra Civil".