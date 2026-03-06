La 'Cenicienta' de la Compañía La Bicicleta regresa al Teatro Sanpol de Madrid tras años de ausencia

El Teatro Sanpol de Madrid retoma en su programación de primavera uno de sus montajes de teatro musical más emblemáticos: Cenicienta. Esta producción de la Compañía La Bicicleta, que se representó por primera vez en esta sala en las Navidades de 2001, regresa a la cartelera tras varios años de ausencia en el calendario regular.

La obra estará disponible para el público desde el 3 hasta el 26 de abril. Esta nueva temporada supone un reencuentro con el clásico para los espectadores habituales y una oportunidad para las nuevas generaciones de conocer la versión de la compañía residente. La pieza ha sido diseñada específicamente para el entorno de la sala madrileña, adaptando los recursos técnicos para favorecer la cercanía con el público infantil.

Adaptación de los Hermanos Grimm

La versión actual se basa en el texto y la dramaturgia de Julio Jaime Fischtel, quien realiza una adaptación fiel al relato original de los Hermanos Grimm. El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos y está recomendado para espectadores a partir de los 4 años. El guion integra diálogos, números musicales y momentos de interacción indirecta con la platea.

La dirección escénica corre a cargo de Ana María Boudeguer, mientras que la composición musical es obra de Jaume Carreras. A diferencia de otras adaptaciones comerciales, esta propuesta emplea canciones originales compuestas específicamente para la obra bajo la dirección musical de Ángel Padilla. La puesta en escena es responsabilidad de Natalia Jara y cuenta con un diseño de iluminación de Nicolás Fischtel que diferencia los ambientes del hogar y el palacio real.

Renovación del elenco artístico

Para esta temporada 2026, la compañía ha renovado el reparto. La actriz y bailarina Renée Fischtel interpreta el papel principal de Cenicienta, además de encargarse de la coreografía. El elenco se completa con Víctor Benedé como el Padre y el Rey, Rafa Ventura en el rol del Príncipe y Cristina Irala como la Madrastra.

Las hermanastras, Clotilde y Aniceta, son interpretadas por Ainhoa Molina y Esther Santaella respectivamente. El diseño de vestuario y utilería ha sido realizado por Denitza Deneva, con un taller de escenografía coordinado por Mladen Wladimirov. La producción general está gestionada por Natasha Fischtel, manteniendo el sello de identidad de La Bicicleta en cuanto a la factura técnica y visual de sus montajes.

Programación familiar de abril

El regreso de Cenicienta se enmarca dentro de una oferta mensual diversa en el Teatro Sanpol. Junto a este musical, el centro ha confirmado otras fechas como la representación de Orejas de Mariposa el día 2 de abril a las 17:30h, basada en un cuento contemporáneo con música en directo. También destaca la propuesta interactiva Escuela de Magia de The Roamers, programada para el día 17.

Noticias relacionadas

La cartelera de abril se completa con el montaje en inglés The Magic Colours el 18 de abril a las 12:00h y la adaptación de ¿De qué color es un beso? el día 25. Todas las funciones se llevarán a cabo en la sede del teatro, situada en la Calle San Pol de Mar, 1, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Las reservas y la venta anticipada de entradas ya están habilitadas en la web oficial y en los canales de atención al espectador del teatro.