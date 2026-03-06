Ágatha Ruiz de la Prada da un giro a su vida y se compra una espectacular mansión: 372 metros, cinco salones y en pleno barrio de Salamanca

Ágatha Ruiz de la Prada vuelve a acaparar miradas, aunque esta vez no por uno de sus diseños llamativos ni por una nueva colección llena de color. La diseñadora ha dado un paso importante en su vida personal con una mudanza significativa: se ha instalado en una impresionante vivienda situada en el barrio de Salamanca, una de las áreas más cotizadas de Madrid.

Su nuevo hogar está muy cerca de su tienda de la calle Villanueva y destaca tanto por su ubicación como por sus dimensiones. Se trata de un piso de 372 metros cuadrados con grandes estancias, mucha luz y una distribución pensada para disfrutar del espacio con calma. Más que una simple mudanza, este cambio representa para ella el inicio de una etapa distinta.

Más de 30 años en la misma casa

Ágatha compró esta vivienda hace más de un año, incluso antes de cerrar la venta de su conocido dúplex del Paseo de la Castellana. Desde entonces, ha ido transformando el piso con una reforma a fondo y ha afrontado la mudanza sin precipitarse.

Después de pasar más de tres décadas viviendo en el mismo lugar, la diseñadora sentía que había llegado el momento de cambiar de escenario. No solo necesitaba otra casa, sino también un entorno más acorde con la etapa vital en la que se encuentra ahora. El proceso, según ha contado, no fue precisamente fácil y estuvo cargado de emociones.

La operación que lo cambió todo

El punto de inflexión llegó con una propuesta inesperada por su tienda de la calle Serrano. Aunque no tenía intención de desprenderse de ese espacio, la oferta económica terminó siendo tan importante que acabó aceptando.

A partir de ahí, comenzó a replantearse también su forma de vivir y el tipo de vivienda que quería para esta nueva fase. En vez de esperar a vender primero su antigua casa, optó por adelantarse y comprar la nueva.

Así es la nueva casa de Ágatha Ruiz de la Prada

La vivienda llama la atención por su amplitud. Cuenta con varias zonas de estar, un gran salón principal, comedor independiente, cocina, tres dormitorios y tres baños. Todo está pensado para ofrecer comodidad y amplitud en una casa que mezcla elegancia, tranquilidad y funcionalidad. Uno de los espacios que más destacables es el dormitorio. Desde allí, se puede disfrutar de las vistas al jardín interior del edificio, un rincón mucho más sereno y reservado.

Ahora, aunque la vivienda tiene un carácter muy personal, también está preparada para recibir a su familia. Sus hijos y su nieta cuentan con espacio dentro de la casa, algo que refleja que sigue siendo un punto de encuentro para los suyos.

Una compra casi a ciegas

Antes de decidirse por este inmueble, la diseñadora llegó a valorar otra vivienda que le impresionó muchísimo, aunque su precio la alejaba de cualquier decisión razonable. Al final, esa operación no salió adelante y terminó apostando por el piso en el que vive ahora.

Lo llamativo es que tomó la decisión sin conocer en detalle la vivienda, guiándose más por la confianza en la zona y en el edificio que por una visita minuciosa. Pese a eso, el resultado la ha convencido por completo. Hoy, lejos de arrepentirse, siente que ha acertado con una casa que encaja con lo que necesitaba.