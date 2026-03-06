Cae una supuesta red de dopaje en un gimnasio de Alcalá: detenidos sus dos responsables por vender anabolizantes y éxtasis

Lo que parecía un gimnasio más de Alcalá de Henares escondía, presuntamente, algo más que rutinas de pesas y tablas de entrenamiento. La Policía Nacional ha detenido a los dos regentes del centro, un hombre y una mujer, acusados de traficar con anabolizantes y éxtasis en un entorno en el que, según los investigadores, se aprovechaban de la confianza de sus clientes para ofrecer sustancias prohibidas y “protocolos hormonales personalizados”.

Según fuentes policiales, la investigación arrancó en enero, cuando tuvieorn conocimiento de la posible venta de productos ilegales. Rápidamente, las vigilancias permitieron detectar un patrón llamativo: numerosas personas acudían al local sin mochila ni bolsa de deporte, permanecían allí apenas unos minutos y abandonaban el lugar con una actitud esquiva y vigilante. Los responsables del gimnasio también actuaban de forma sospechosa cuando salían al exterior, mostrándose alerta y precavidos.

Los ahora detenidos eran conocidos en el mundo del culturismo, donde participaban activamente en exhibiciones y campeonatos oficiales. Esa proyección pública, según la policía, les servía como escaparate para ganarse la confianza de potenciales clientes y ampliar la red de distribución. Los agentes sostienen que utilizaban esa cercanía para recomendar de manera informal ciclos y tratamientos hormonales sin reparar en los graves riesgos para la salud ni en el impacto que estas prácticas tienen sobre la limpieza deportiva.

Los arrestos tuvieron lugar el pasado martes, cuando los agentes registraron tanto el gimnasio como el domicilio donde convivían ambos sospechosos. Allí encontraron gran cantidad de sustancias anabolizantes repartidas por varias estancias, desde la habitación principal y el salón hasta la cocina y el pasillo; mientras que, en el gimnasio, los productos fueron localizados en la oficina y en varias taquillas.

En total, los agentes intervinieron sustancias estupefacientes y anabolizantes valoradas en más de 18.800 euros, además de agujas, jeringuillas, un arma, teléfonos móviles, más de 7.000 euros en efectivo y diversa documentación. Los dos responsables del centro deportivo han sido detenidos como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública.