Un bosque dentro del teatro: el espectáculo familiar 'Tá' llega a Guadarrama

El próximo sábado 7 de marzo a las 18:00 de la tarde el Centro Cultural La Torre de Guadarrama hará desaparecer sus butacas, las raíces invadirán el escenario y grandes árboles crecerán hasta transformar el espacio en un frondoso bosque. De la mano de la compañía Escena Miriñaque, el espectáculo "Tá" promete convertir lo irreal y lo extraño en algo común. En esta propuesta dirigida a los más pequeños de la casa, dos personajes, peculiares, divertidos y sensibles, verán crecer su amistad en una historia que se escapa de lo tradicional.

Al final de la obra, los niños serán invitados a interactuar con los elementos del escenario. / Escena Miriñaque

Sin un principio o final claro, la pieza apuesta por una experiencia escénica construida a partir del movimiento, el sonido y la exploración del espacio. Así, cada gesto, cada objeto y cada sonido formarán parte del juego teatral que se desarrollará sobre el escenario. La propuesta invita a los niños, a partir de 2 años, a acercarse al teatro desde una mirada distinta, más sensorial. Aquí no se trata solo de mirar, sino también de escuchar, observar y dejarse sorprender por lo que ocurre en escena.

Un paisaje en construcción

A lo largo de la función, distintos elementos escénicos transformarán el espacio hasta construir un pequeño paisaje inspirado en la naturaleza. Sobre el escenario aparecerán objetos, sonidos y movimientos que evocarán un entorno natural. Poco a poco, el teatro se llenará de imágenes hasta transformarlo en un paisaje imaginario que pretende invitar a los más pequeños a descubrir nuevas formas, sonidos y ritmos, y a explorar el escenario con la curiosidad con la que se recorre un lugar desconocido.

Distintos elementos escénicos transformarán el espacio hasta construir un pequeño paisaje inspirado en la naturaleza. / Escena Miriñaque

La propuesta, que tendrá una duración aproximada de 35 minutos de obra y 10 minutos de interacción, busca despertar la imaginación de los niños y acercarlos al mundo de las artes escénicas a través de la observación, el juego y el descubrimiento. Las entradas, con un precio de 4,5 euros por persona podrán adquirirse quince minutos antes del inicio de la actuación.

Teatro pensado para la primera infancia

"Tá" forma parte de la línea de trabajo de Escena Miriñaque, una compañía con amplia trayectoria en la creación de espectáculos dirigidos a la primera infancia. Sus montajes suelen apostar por el lenguaje visual, el movimiento y las experiencias sensoriales como forma de conectar con los espectadores más jóvenes.

Información práctica 🔗Las entradas, con un precio de 4,5 euros, podrán adquirirse de forma presencial 15 minutos antes del inicio del espectáculo 📍Centro Cultural La Torre (Guadarrama) 📅 Podrá disfrutarse el 7 de marzo de 2026 a las 18:00 horas

Este espectáculo, que fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en septiembre de 2024, llega este fin de semana a Guadarrama dentro de la programación de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, que acerca propuestas escénicas a distintos municipios de la región. Además, también podrá disfrutarse el próximo 12 de abril en la Casa Cultura Carmen Conde de Majadahonda a las 12:00 horas y el 31 de mayo en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada a las 12:00 horas.