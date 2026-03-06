Ayuso viaja a Nueva York para captar inversiones y reforzar la proyección de Madrid en plena tensión de las relaciones bilaterales entre España y EEUU

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, iniciará este fin de semana un viaje institucional a Nueva York con una agenda centrada en "atraer nuevas inversiones a la región de empresas estadounidenses líderes mundiales", trasladan fuentes de Sol. El desplazamiento, aseguran esas mismas fuentes, ha sido preparado durante meses por el Ejecutivo autonómico, pero coincide con el episodio de tensión en las relaciones bilaterales entre España y EEUU tras los bombardeos norteamericanos e israelíes sobre Irán y el rechazo del Gobierno de Sánchez a que EEUU utilice las bases de Rota y Morón en estas operaciones. España es un país "perdedor", señalaba Donald Trump ayer mismo en una entrevista.

Se trata de la sexta visita que la dirigente madrileña realiza a EEUU desde que accedió a la presidencia, en 2019, y la tercera en menos de 12 meses, después de su viaje a Austin, el pasado octubre, donde entre otros actos asistió a la celebración del Gran Premio de EEUU de Fórmula 1, y el que realizó a Miami, acompañada de los rectores de cuatro de las seis universidades públicas madrileñas, y Nueva York, a finales de junio. En esta ocasión, insisten desde Presidencia de la Comunidad de Madrid, se busca reforzar la proyección internacional de la región y consolidar su posición como destino estratégico para empresas y fondos de inversión.

Ayuso se desplazará a la ciudad norteamericana este sábado, pero su agenda comenzará el domingo y se extenderá hasta el martes. Durante los tres días de estancia en la ciudad, mantendrá encuentros con representantes de cerca de un centenar de compañías, fondos de inversión y startups de Estados Unidos, en colaboración con la Cámara de Comercio España-EEUU. En el marco de este sexto viaje oficial al país, la presidenta madrileña tiene previstas reuniones con el consejero delegado mundial de PayPal y con la dirección de Apollo Global Management, nuevo socio mayoritario del Atlético de Madrid junto a ASC.

La agenda institucional incluirá también varios actos de carácter cultural y social. Así, la presidenta madrileña asistirá al XXV Festival de Flamenco de Nueva York, que contará con una actuación de la bailaora Sara Baras en el City Center, y participará en la gala anual del periódico The Algemeiner, donde recibirá un galardón en reconocimiento a su compromiso con la libertad y con el pueblo judío.

El viaje se produce en un contexto de estrecha relación económica entre Estados Unidos y Madrid, aseguran desde la Comunidad de Madrid. El país norteamericano es el principal inversor extranjero en la región, con más de 28.300 millones de euros invertidos desde 2019, lo que representa el 22,3% del total de la inversión foránea recibida, especialmente en el sector de las telecomunicaciones. Además, EEUU será el país invitado en Hispanidad 2026, el gran evento internacional en español organizado por el Ejecutivo regional. A ello se suma el crecimiento sostenido de la población estadounidense residente en la Comunidad de Madrid, que ha duplicado su número desde 2011, recuerdan desde la Comunidad.

El Gobierno de Ayuso decidió recientemente, además, conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una decisión fuertemente criticada por la oposición de izquierda por la política migratoria de Donald Trump. ""Le vamos a dar una medalla a los Estados Unidos. No se le da a un gobierno, se le da a una nación por sus 250 años de independencia", defendió entonces Ayuso.