Ayuso llama contra discursos "cobardes y bienquedas" mientras premia a las mujeres iraníes en el 8M

Con la política internacional, y también la nacional, pendiente de Irán, se aguardaba lo que tuviera que decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,en la entrega de los Reconocimientos 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer de la Comunidad, entregados este mediodía en la Real Casa de Correos y entre los que se ha distinguido la lucha de las mujeres iraníes.

"Hoy volvemos a reconocer, un año más, no es el primero, a la mujer iraní, porque lleva mucho tiempo sufriendo la represión social en su país", ha señalado Ayuso. Ojalá no haya una guerra más en el mundo. Ojalá podamos vivir todos con la paz, la certidumbre y la serenidad necesarias. ¿Quién sensato no puede querer esto", ha proseguido. "Y ojalá que no nos abriguemos en discursos cobardes y bienquedas mientras miramos para otro lado. Porque hoy, muchos hombres, mujeres y niños están siendo torturados en numerosos rincones del mundo y se les está negando los derechos más básicos".

La presidenta madrileña ha invitado, además, a "celebrar o no" el 8M libremente. "Que cada uno celebre este día como considere hacerlo, para no hacer una defensa hemipléjica de un día tan especial", ha apuntado. "Solo os pido no vivir nunca con miedo", ha enfatizado.

En unos premios que adquieren marcada significación política tras los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán, la oposición del Gobierno a que EEUU utilice las bases de Morón y Rota y la reacción del Ejecutivo de Ayuso, cuyo portavoz calificó a Sánchez de "tonto útil de las dictaduras", la Comunidad de Madrid ha distinguido la lucha de las mujeres iraníes tanto dentro fuera del país para reclamar reformas democráticas. Lo ha personificado en la figura de Arezoo Mojaverian, activista iraní exiliada en España desde hace 11 años, acompañada de una decena de mujeres de la asociación La Voz de Irán.

La otra protagonista ha sido Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, en Ciudad de México, al frente de una coalición opuesta a Morena, el partido de la presidenta Claudia Shenbaum, y previamente activista feminista y contra la corrupción en grupos como Movimiento Unido por la Infancia o No Es Una Somos Todas. En mayo de 2024, cuando era candidata a la alcaldía, su coche fue tiroteado. No es la primera vez que visita la Real Casa de Correos. De hecho, en julio del año pasado, ya fue recibida en Madrid por la presidenta de la Comunidad.

En esta XV edición de los Reconocimientos 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer se ha premiado también a Ausonia, empresa considerada referente en el cuidado y la higiene íntima femenina desde 1978 y con una larga trayectoria de apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. El fabricante de compresas lleva 18 años sensibilizando contra esta enfermedad a lo largo de los cuales ha recaudado tres millones de euros para financiar proyectos de investigación.

También ha sido galardonada la empresaria Alba Pau, al frente del restaurante de cocina tradicional y mediterránea Can Pau, en Ibiza, e infatigable colaboradora con entidades como la Fundación Conciencia, que atiende a niños que sufren maltrato, explotación, agresiones o abusos sexuales.

Entre las mujeres premiadas están también Isabel Calvo y Eva Nogales. La primera es doctora en Biomedicina y luchadora profesional en MMA (artes marciales mixtas), disciplina de la que fue campeona del mundo amateur en 2024 y en la que es conocida como Dr. Iron.

Nogales, por su parte, es doctora en Biofísica. Nacida en Colmenar Viejo, ha desarrollado en EEUU su carrera, reconocida internacionalmente por determinar la estructura atómica de la tubulina. Sus aportaciones al conocimiento de la función celular han sido relevantes en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. En 2015 fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU y en 2023 se convirtió en la primera científica española ganadora del Premio Shaw, el conocido como Nobel Oriental. Ha recogido el premio en su nombre la investigadora Ana María Cuervo.

Además, la Comunidad de Madrid ha premiado a la revista Yo Dona, suplemento para mujer del periódico El Mundo desde 2005.

Igualmente, ha sido reconocido el ginecólogo Juan Vidal, actual jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional. En más de 60 años de profesión ha trabajado en los hospitales de La Paz y Puerta de Hierro y asistido en más de 10 partos, incluido el de su bisnieto.