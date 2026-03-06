La antigua estación de tren de Bustarviejo se llena de polifonía corsa en un concierto muy especial

No es un secreto. Disfrutar de un concierto es un plan que no se le resiste a nadie. Si bien salir a hacer deporte o visitar algún museo son hobbies que tienen su propio público, lo cierto es que la música le gusta a cualquiera. La capital, además, cuenta con la facilidad de poder ofrecer este plan de forma casi que cotidiana, sin necesidad de tener que esperar meses a que pase un artista o una banda por la ciudad.

Así, hasta en la Sierra Norte de Madrid hay espacios culturales que sorprenden tanto por lo que ocurre en ellos como por el lugar en el que se encuentran. Uno de esos casos es la antigua estación de tren de Bustarviejo, un edificio ferroviario histórico que con el paso del tiempo se ha transformado en escenario de conciertos y encuentros culturales.

Este fin de semana acoge una nueva cita del ciclo Traductores del Viento, una propuesta que apuesta por llevar música y artes escénicas a espacios poco habituales del territorio. En esta ocasión, llega la actuación de Tempvs Fvgit, un grupo especializado en polifonía corsa, una tradición vocal originaria de la isla de Córcega conocida por sus armonías profundas y su carácter casi ritual.

El evento tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 12:00 horas. Esta cita será una de las dos programadas (y confirmadas hasta el momento) por el grupo en España, la cual, desde Traductores del Viento, se define como algo que promete ser toda una experiencia sonora. Si no te quieres perder la cita, puedes conseguir las entradas aquí.

La polifonía corsa, una tradición vocal del Mediterráneo

La polifonía corsa es una forma de canto coral transmitida durante siglos en la isla mediterránea. Sus interpretaciones se basan en varias voces que se entrelazan para crear una sonoridad muy característica.

El repertorio suele incluir cantos tradicionales, piezas religiosas y composiciones inspiradas en esa tradición vocal. Grupos como Tempvs Fvgit trabajan precisamente en la recuperación y reinterpretación de este tipo de música, acercándola a nuevos escenarios y públicos.

Música en una estación de tren convertida en espacio cultural

Uno de los aspectos más llamativos de este concierto es el lugar donde se celebra. La antigua estación de tren de Bustarviejo se ha transformado con el tiempo en un espacio cultural donde se organizan conciertos, encuentros y actividades artísticas.

El edificio conserva su carácter ferroviario y está rodeado de paisaje de montaña, lo que convierte cada actuación en una experiencia muy diferente a la de una sala convencional. La combinación entre música vocal y este entorno singular forma parte de la identidad del ciclo Traductores del Viento, que apuesta por propuestas culturales en lugares poco habituales.

Información práctica Fecha: sábado 7 de marzo. Hora: 12.00. Lugar: antigua estación de tres de Bustarviejo. Entradas: disponibles a través de la Asociación de Traductores del Viento.

Si todavía no tienes plan para el fin de semana, no dudes en acudir a la Sierra de Madrid para disfrutar, solo o acompañado, de un plan que no te dejará indiferente. Además, puedes matar dos pájaros de un tiro: disfrutar de la música y hacer turismo por una de las zonas más espectaculares de la capital.