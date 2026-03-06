Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajos de hombresCeferina CuestaOrtega SmithAyuso en Nueva YorkPiel de mariposaRuta de aperitivoHuelga de estudiantesMejores colegiosBaliza V16
instagramlinkedin

MÚSICA

La antigua estación de tren de Bustarviejo se llena de polifonía corsa en un concierto muy especial

El ciclo Traductores del Viento acoge una actuación del grupo Tempvs Fvgit en uno de los espacios culturales más singulares de la Sierra Norte

La estación abandonada de Bustarviejo, nuevo centro cultural en la sierra

La estación abandonada de Bustarviejo, nuevo centro cultural en la sierra

Victoria Saulyak

Madrid

No es un secreto. Disfrutar de un concierto es un plan que no se le resiste a nadie. Si bien salir a hacer deporte o visitar algún museo son hobbies que tienen su propio público, lo cierto es que la música le gusta a cualquiera. La capital, además, cuenta con la facilidad de poder ofrecer este plan de forma casi que cotidiana, sin necesidad de tener que esperar meses a que pase un artista o una banda por la ciudad.

Así, hasta en la Sierra Norte de Madrid hay espacios culturales que sorprenden tanto por lo que ocurre en ellos como por el lugar en el que se encuentran. Uno de esos casos es la antigua estación de tren de Bustarviejo, un edificio ferroviario histórico que con el paso del tiempo se ha transformado en escenario de conciertos y encuentros culturales.

Este fin de semana acoge una nueva cita del ciclo Traductores del Viento, una propuesta que apuesta por llevar música y artes escénicas a espacios poco habituales del territorio. En esta ocasión, llega la actuación de Tempvs Fvgit, un grupo especializado en polifonía corsa, una tradición vocal originaria de la isla de Córcega conocida por sus armonías profundas y su carácter casi ritual.

El evento tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 12:00 horas. Esta cita será una de las dos programadas (y confirmadas hasta el momento) por el grupo en España, la cual, desde Traductores del Viento, se define como algo que promete ser toda una experiencia sonora. Si no te quieres perder la cita, puedes conseguir las entradas aquí.

La polifonía corsa, una tradición vocal del Mediterráneo

La polifonía corsa es una forma de canto coral transmitida durante siglos en la isla mediterránea. Sus interpretaciones se basan en varias voces que se entrelazan para crear una sonoridad muy característica.

El repertorio suele incluir cantos tradicionales, piezas religiosas y composiciones inspiradas en esa tradición vocal. Grupos como Tempvs Fvgit trabajan precisamente en la recuperación y reinterpretación de este tipo de música, acercándola a nuevos escenarios y públicos.

Música en una estación de tren convertida en espacio cultural

Uno de los aspectos más llamativos de este concierto es el lugar donde se celebra. La antigua estación de tren de Bustarviejo se ha transformado con el tiempo en un espacio cultural donde se organizan conciertos, encuentros y actividades artísticas.

El edificio conserva su carácter ferroviario y está rodeado de paisaje de montaña, lo que convierte cada actuación en una experiencia muy diferente a la de una sala convencional. La combinación entre música vocal y este entorno singular forma parte de la identidad del ciclo Traductores del Viento, que apuesta por propuestas culturales en lugares poco habituales.

Noticias relacionadas

Información práctica

Fecha: sábado 7 de marzo.

Hora: 12.00.

Lugar: antigua estación de tres de Bustarviejo.

Entradas: disponibles a través de la Asociación de Traductores del Viento.

Si todavía no tienes plan para el fin de semana, no dudes en acudir a la Sierra de Madrid para disfrutar, solo o acompañado, de un plan que no te dejará indiferente. Además, puedes matar dos pájaros de un tiro: disfrutar de la música y hacer turismo por una de las zonas más espectaculares de la capital.

TEMAS

  1. Así es el mejor colegio de España: está en Madrid y combina excelencia académica e innovación
  2. Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026
  3. La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas
  4. Anunciado el plazo de preinscripción del Programa de Viajes de Ocio y Tiempo Libre para Mayores 2026 en Alcalá
  5. La casa de Sonsoles Ónega en Pozuelo: con vistas a la montaña y una biblioteca heredada de su padre Fernando
  6. El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio
  7. La nieve regresa a la Comunidad de Madrid: zonas altas de la sierra acumularán hasta 40 centímetros
  8. Abierta la convocatoria de becas de la Fundación Romanillos: cómo solicitar las ayudas para el curso 2026-2027

Ayuso llama contra discursos "cobardes y bienquedas" mientras premia a las mujeres iraníes en el 8M

Ayuso llama contra discursos "cobardes y bienquedas" mientras premia a las mujeres iraníes en el 8M

El Monasterio de El Paular: un viaje por siglos de historia en el Valle del Lozoya

El Monasterio de El Paular: un viaje por siglos de historia en el Valle del Lozoya

'Verne' aterriza en Teatralia: el espectáculo visual inspirado en Julio Verne que parece un viaje

'Verne' aterriza en Teatralia: el espectáculo visual inspirado en Julio Verne que parece un viaje

La antigua estación de tren de Bustarviejo se llena de polifonía corsa en un concierto muy especial

La antigua estación de tren de Bustarviejo se llena de polifonía corsa en un concierto muy especial

Un bosque dentro del teatro: el espectáculo familiar 'Tá' llega a Guadarrama

Un bosque dentro del teatro: el espectáculo familiar 'Tá' llega a Guadarrama

Aena se une al Consejo de Patronos de Spain Film Commission

Aena se une al Consejo de Patronos de Spain Film Commission

DIRECTO | Rueda de prensa de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Portugal

DIRECTO | Rueda de prensa de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Portugal