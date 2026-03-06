Brodas Bros trae 'Mini Break' al Teatro Bulevar: danza urbana, acrobacias y plan familiar en Torrelodones

Con la llegada del buen tiempo, los adultos no son los únicos que quieren aprovechar los planes al aire libre. Los más pequeños esperan ansiosos la llegada de la primavera y el verano para poder pasar parte de su día jugando en parques o haciendo actividades con el calor del sol. Sin embargo, en ocasiones, los padres se quedan sin ideas y optan por recurrir a los mismos planes de siempre. Si este es tu caso y esta vez lo que buscas es sorpender con una actividad fuera de lo común, ¡sigue leyendo para saber más!

La danza urbana llega este fin de semana a Torrelodones con Mini Break, el espectáculo de la compañía Brodas Bros que acerca el universo del hip hop al público familiar. La función se podrá ver este sábado, 7 de marzo, a las 18:00 horas en el Teatro Bulevar en una propuesta escénica que combina música, baile y acrobacias para introducir a los más pequeños en el lenguaje del breakdance.

Breakdance y humor en una pieza pensada para niños

Mini Break es una versión familiar del trabajo escénico de Brodas Bros, compañía creada en Barcelona y especializada en danza urbana. Sobre el escenario, los bailarines mezclan hip hop, coreografías rápidas, acrobacias y momentos de humor en una función dinámica pensada para que el público infantil se acerque a este estilo de baile.

El espectáculo propone un recorrido por distintos elementos de la cultura urbana —desde el ritmo de la música hasta los movimientos del breakdance— en una pieza que combina energía, interacción y lenguaje visual.

La compañía, que lleva años acercando la danza urbana a los teatros, ha desarrollado con Mini Break una propuesta adaptada al público familiar en la que el movimiento y la música marcan el ritmo de toda la función.

Un espectáculo familiar dentro de la programación del Teatro Bulevar

La actuación forma parte de la agenda cultural de marzo del Teatro Bulevar de Torrelodones, que este mes apuesta por espectáculos con música y baile en directo. Mini Break está recomendado para niños a partir de 4 años, por lo que se presenta como un plan cultural pensado para disfrutar en familia este fin de semana en la sierra.

Información práctica Lugar: Teatro Bulevar (Torrelodones). Fecha: 7 de marzo de 2026. Hora: 18:00. Edad recomendada: a partir de 4 años.

¡Se acabaron los paseos por los mismos parques! Torrelodones acerca la danza urbana a los más pequeños este fin de semana con Mini Break, la oportunidad perfecta para que los niños se expresen a través de la música, mejoren su sentido rítmico y aprovechen para hacer amigos.