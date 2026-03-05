TIEMPO MADRID
El tiempo en Madrid este viernes 6 de marzo: paraguas en mano, con tormentas y bajada de temperaturas
La Aemet predice que la próxima semana estará marcada por la lluvia, tanto en la capital como en la sierra madrileña
Marzo ha comenzado con un giro radical del tiempo: nos despedimos del sol y el calor y llega el tiempo adverso. Ya lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y es que en su pronóstico solo hay espacio para las lluvias. Además, con la llegada de la borrasca Regina en la capital se está respirando un ambiente marcado por el polvo sahariano.
¿Va a llover este viernes?
Para este viernes, 6 de marzo, la Aemet pronostica una jornada de paraguas en mano. El día comenzará con un temporal cubierto con tormenta hasta las 6:00 horas, cuando cesará la tormenta, pero continuarán las precipitaciones que disminuirán hasta las 18:00 horas, momento en el que volverá el temporal nuboso con tormenta.
La predicción para la montaña el próximo viernes 6 de marzo es de cielo muy nuboso o cubierto con visibilidad localmente reducida y precipitaciones frecuentes con lluvias y chubascos. La cota de nieve bajará hasta los 1700 metros con posibles tormentas que ocasionalmente podrían acompañar a los chubascos.
¿Y las temperaturas?
Como no podía ser de otra forma, al clima adverso lo acompaña la bajada de las temperaturas. Este viernes la Aemet espera que en la capital los termómetros oscilen entre los 13 grados de temperatura máxima y los 10 grados de temperatura mínima. El viento soplará con brisa moderada de hasta 25 kilómetros por hora.
También en la montaña bajarán las temperaturas, pero solo en las máximas, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. En Somosierra se esperan temperaturas de entre 6 grados de máxima y 1 grado de mínima y en Guadarrama las temperaturas máximas serán de 10 grados y las mínimas de 4 grados. Eso sí, el viento aquí se prevé moderado del nordeste, más intenso del este en cotas altas.
El fin de las lluvias
La Aemet pronostica que la próxima semana esté marcada por lluvias en su totalidad de días, incluido el fin de semana, que será diferente a los pasados. Tanto sábado como domingo se espera que las lluvias estén presente, sobre todo el sábado, 7 de marzo, en el que además habrá tormenta. Es momento de abandonar las terrazas y volver a tener el paraguas cerca.
