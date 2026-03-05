Dos trabajadores sufren heridas graves en un accidente laboral en Villaverde

Dos trabajadores han sufrido fracturas de distinto grado, consecuencia de un posible aplastamiento por una máquina de gran tonelaje, en un accidente laboral registrado sobre las 16:15 horas en el número 2 de la calle Laguna Dalga, en el distrito de Villaverde, han informado los servicios de 112 Comunidad de Madrid.

Uno de los heridos, un hombre de 28 años, presenta una fractura abierta en ambos pies y ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave. El otro es un hombre de 30 años con sospecha de fractura cerrada en ambos fémures. Ha sido trasladado por Summa 112 potencialmente grave al mismo centro hospitalario.

La Policía Municipal está investigando lo sucedido. En este momento se desconocen las circunstancias del accidente aunque las heridas son compatibles con un aplastamiento.