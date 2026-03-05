Torrelodones suspende el acto institucional por el 8M por la "falta de acuerdo" sobre qué manifiesto leer

La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro (PP), ha suspendido la lectura del manifiesto por el 8M, Día Internacional de las Mujeres, ante la "falta de acuerdo de los grupos municipales" al consensuar el texto. Según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado, la lectura estaba prevista para este viernes. "Lamentamos que no haya habido quorum en torno a la defensa de la igualdad y al papel que la mujer debe tener en la sociedad", han señalado en un comunicado.

La alcaldesa ha hecho hincapié en "la labor de los ayuntamientos como Administración más cercana que debe velar y garantizar unos servicios de calidad que permitan a las mujeres conciliar su vida laboral, familiar y personal" y ha incidido en su papel "como garantes de la igualdad de las mujeres, reconocida en el artículo 14 de la Constitución Española".

El Grupo Popular ha defendido que son los únicos que aceptaron participar en la lectura de la declaración aprobada por la Federación de Municipios de Madrid (FMM). "El concejal del PSOE, que previamente había aceptado participar, cambió de opinión y amenazó con no sumarse a su lectura si no se cambiaba por otra de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Tras él, el resto de partidos dijeron que ellos tampoco participarían aunque alguno, como VxT, también había dado su aprobación inicial", ha explicado el portavoz del PP y secretario de Comunicación de la formación política, Óscar Fernández. A juicio del concejal, "está claro que todos los partidos" de la oposición "bailan al son que marca el representante del PSOE, que con un solo concejal tiene a doce bailando".

Según Fernández, el PSOE "ha conseguido romper la unidad" de los partidos en la defensa de los derechos de la mujer y "situarse en el mismo rincón que Vox, que siempre se ha negado a participar en estos actos".

El portavoz del PSOE, Víctor Ibáñez, ha justificado su negativa a participar en la lectura del manifiesto del 8M en que el documento presentado en la FMM "es un texto incoherente" y ha asegurado que el que se leía años anteriores en el Consistorio era el de la FEMP, que estaba "consensuado" por "todos los partidos".

Así, en cuanto al texto de la FMM, ha justificado su desacuerdo "por un lado pide medidas más contundentes, como más dotación de Fuerzas de Seguridad, pero al mismo tiempo que se queja de medios insuficientes y afirma que las mujeres de Madrid no tienen ningún problema".

Según Ibáñez, este "negacionismo es uno de los puntos que trata el manifiesto que el PP de Torrelodones se ha negado a leer". "No podemos dejar de expresar nuestra repulsa a que el panfleto del PP se apropie de nuestra voz. En la línea del PP de Madrid, prefieren cancelar un evento antes que llegar a un acuerdo", ha lamentado el edil.

Choque entre los manifiestos de la FEMP y la FMM

Desde Vecinos por Torrelodones su portavoz, Alfredo García-Plata, ha señalado a Europa Press que en los últimos años el manifiesto del 8M que se leía era el de la FEMP, "consensuado entre todos los grupos políticos a nivel estatal".

"Este año el PP decidió sustituirlo unilateralmente por el de la Federación Madrileña de Municipios, que no tenía ese consenso", ha detallado. "Esa misma falta de consenso se hay ido adueñando" del Ayuntamiento y de los "de los grupos políticos tradicionales (PP, PSOE y Vox) conforme avanzaba la semana".

Ha sido entonces cuando desde Vecinos por Torrelodones decidieron asistir al acto p"or responsabilidad institucional, pero no participar en la lectura" como forma de expresar el desacuerdo con ese "cambio unilateral que rompe el acuerdo que existía hasta ahora".

García Plata ha indicado que desde Vecinos por Torrelodones quieren dejar claro que "la igualdad entre hombres y mujeres debería ser siempre un espacio de consenso y no de confrontación política/partidista". "Esto ya lo transmitimos en la moción debatida en el pasado pleno del 19 de febrero y hoy nos encontramos con la anulación del acto institucional del 8M", ha recalcaldo.

Programación por el 8M en Torrelodones

El Ayuntamiento de Torrelodones ha organizado diversas iniciativas para conmemorar el 8 M. El sábado, de 12 a 14 horas habrá una muestra de zumba en Pradogrande, a cargo de Rofit.

El domingo 8 de marzo, las actividades se trasladan al salón de plenos del Ayuntamiento, donde Alberto García Bateller ofrecerá una charla sobre salud y deporte femenino y analizará los beneficios que el ejercicio físico tiene en la salud y en las distintas etapas de la vida de la mujer. El acto será a las 11 horas. La asistencia es gratuita, previa inscripción.