Torrejón de Ardoz suma a David Bisbal al cartel de sus fiestas populares de 2026

El cantante almeriense David Bisbal se sumará al cartel de las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz con un concierto el próximo 21 de junio.

Con más de seis millones de discos vendidos a nivel mundial, Bisbal cuenta con más de 60 discos de platino y más de 11 discos de diamante y ha sido reconocido con varios premios Grammy Latinos, entre los más de 80 galardones nacionales e internacionales que acumula, han destacado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Las entradas ya están a la venta al precio de 34,90 euros a través de la página web oficial. Los torrejoneros podrán conseguir sus invitaciones gratuitas dos semanas antes del concierto. Próximamente el Ayuntamiento informará sobre el procedimiento para obtenerlas.

Cambios en las fiestas de Torrejón

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha indicado este martes que se están acometiendo nuevas obras en el Recinto de Conciertos del Ferial para cambiar la orientación del escenario de las Fiestas y resto de eventos que se realizan en estas instalaciones con el objetivo de seguir reduciendo las molestias a los vecinos.

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que se están llevando a cabo unas obras de adecuación junto al muro existente, en una pequeña zona residual del parque, donde ya el año pasado se crearon nuevos aseos, punto sanitario y bar, en la que se va a instalar a partir de ahora el escenario, dirigiendo sus altavoces hacia el Polígono Las Monjas en lugar de a zonas residenciales.

Noticias relacionadas

Unas modificaciones que también permitirán mejorar la seguridad en el Recinto de Conciertos al crearse una gran entrada y salida junto al puente del lago. La reforma, según detallan desde el Ayuntamiento, no va a suponer aumento del aforo, manteniéndose el actual, con el objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de la mejor manera.