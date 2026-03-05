CONCIERTOS
El polémico Kanye West (Ye) llega al Metropolitano de Madrid en su único concierto en España
El rapero actuará el 30 de julio de 2026 en el estadio madrileño, en su regreso musical tras años de controversias
Ye, el rapero estadounidense antes conocido como Kanye West, actuará en el Metropolitano de Madrid el próximo 30 de julio, en lo que será su única fecha en España. La cita ha sido anunciada por el estadio en sus canales oficiales y por las promotoras Vibra Music, 515 Entertainment y Roller Group, dentro de una gira internacional con paradas en países como México, India, Países Bajos o Italia.
El concierto supondrá su primer show en España en casi dos décadas. La última vez, y hasta ahora única, que Ye actuó en el país fue en 2006, cuando pasó por la Sala Razzmatazz de Barcelona para presentar Late Registration. Ahora el salto de una sala a un gran estadio madrileño eleva la magnitud del evento y refuerza la expectativa entre sus seguidores, alimentada por un repertorio con himnos como Heartless, Can’t Tell Me Nothing o Flashing Lights.
En el apartado musical, el rapero llega a Madrid con nuevos movimientos en marcha: tiene previsto publicar el 20 de marzo Bully, su duodécimo álbum de estudio. En su etapa más reciente también figuran Vultures 1 y Vultures 2, sus colaboraciones de 2024 con Ty Dolla $ign.
Sin embargo, el anuncio del concierto convive con el contexto de polémicas que ha marcado sus últimos años y que sigue acompañando cada paso del artista. Hace un mes pidió perdón por sus comentarios y actitudes “nazis y antisemitas” tras una nueva oleada de críticas, y el debate se reactivó por episodios como la venta en su web de productos con simbología nazi y la publicación posterior de una canción titulada ‘Heil Hitler’.
Con todo, la fecha de Kanye West se suma a un verano de grandes citas en el Metropolitano, que ya tiene una agenda especialmente cargada: Bad Bunny encadena varias noches entre finales de mayo y junio, BTS tiene programadas dos fechas a finales de junio, Rels B actuará el 4 de julio, Bruno Mars hará doblete el 10 y 11 de julio, y The Weeknd cerrará agosto con tres conciertos el 28, 29 y 30 de agosto. En ese contexto de estadio “en modo maratón”, el show de Ye del 30 de julio encaja como otro de los grandes reclamos del calendario musical madrileño.
