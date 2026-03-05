PLANES
Correr entre murallas por el 8M: vuelve la Legua de la Mujer a Buitrago del Lozoya
La carrera popular de Buitrago del Lozoya vuelve este domingo: 5,5 km para correr o caminar en la Legua de la Mujer
Victoria Saulyak
No es un secreto. Los viernes, sábados y domingos aprovechamos para hacer esos planes para los que no tenemos tiempo el resto de la semana. Un brunch al sol, un paseo por la tarde o el simple hecho de hacer ejercicio son algunas de las actividades que se disfrutan más si podemos hacerlas sin prisa.
Si te has quedado sin ideas y te apetece un plan de domingo, Buitrago del Lozoya lo pone fácil: zapatillas, un poco de aire de sierra y una carrera que admite dos velocidades. El domingo 8 de marzo la localidad celebra la VI Legua de la Mujer, una cita en la que se puede correr o caminar y que plantea un recorrido de 5,5 kilómetros.
La prueba se celebra a las 12:00 horas con salida desde el Polideportivo José Luis García Jota y el ambiente está pensado más para la participación que para el cronómetro. Es, en esencia, una carrera popular en el sentido clásico: un plan para sumarse, pasarlo bien y, de paso, conocer Buitrago en uno de sus días más animados.
Además, el evento coincide con el Día Internacional de la Mujer, así que el domingo tiene también ese componente simbólico de hacerlo juntas, celebrarlo en la calle y convertir la jornada en algo compartido.
¿A quién está dirigido este plan?
La pista está en una frase del anuncio municipal: "Tanto si te gusta correr como si prefieres caminar". Eso cambia por completo la experiencia, porque abre la puerta a perfiles distintos. Desde gente que sale a trote cómodo y charla, hasta quienes van a ritmo de carrera y quieren apretar un poco, a grupos que convierten la inscripción en excusa para verse o familias que buscan un plan activo sin complicaciones.
La logística (lo que conviene tener atado)
La inscripción se realiza online en la plataforma indicada por el Ayuntamiento. En el anuncio oficial se señala directamente el enlace de inscripción, al que puedes acceder aquí.
A nivel práctico, un consejo que suele evitar el caos de última hora es llegar con margen. En eventos de domingo, el tráfico se concentra y los aparcamientos cercanos se llenan rápido, así que si aparcas un poco antes y entras caminando, el día empezará mejor (y calentarás sin darte cuenta).
Más de cinco kilómetros de recorrido con encanto
Además, una distancia de 5,5 km está en esa franja perfecta para apuntarte tanto si estás acostumbrado a correr como si no. No se exige entrenamiento específico, pero sí deja la sensación de haber hecho algo completo.
El Ayuntamiento habla de “un recorrido único” y ahí entra el factor Buitrago: el entorno de una villa histórica de la Sierra Norte, con un casco antiguo reconocible y un paisaje de río y piedra que se notan en el ambiente incluso si no te detienes a hacer turismo.
Información práctica
- Evento: VI Legua de la Mujer (carrera y marcha).
- Fecha: domingo 8 de marzo de 2026.
- Hora: 12:00.
- Lugar: Polideportivo José Luis García Jota (Buitrago del Lozoya).
- Distancia: 5,5 km.
Así que, si eres una de esas personas que busca un plan de fin de semana diferente, ¡no dudes en acudir este domingo a Buitrago de Lozoya! Será la oportunidad perfecta para hacer ejercicio y, de paso, compartir el Día Internacional de la Mujer con miles de ellas.
- El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio
- Anunciado el plazo de preinscripción del Programa de Viajes de Ocio y Tiempo Libre para Mayores 2026 en Alcalá
- La casa de Sonsoles Ónega en Pozuelo: con vistas a la montaña y una biblioteca heredada de su padre Fernando
- Fito Cabrales, conquistado por un restaurante gallego de un pueblo de Toledo: menú de 12 euros por persona
- La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
- Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026
- La Universidad de Alcalá tiene nuevo rector: Carmelo García estará al frente los próximos seis años
- Comprar un Picasso en el salón de baile del Círculo de Bellas Artes: arranca la feria donde los cuadros se negocian a la antigua