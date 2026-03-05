Pitbull, de Miami a Madrid: fecha y entradas para su concierto en el Movistar Arena

Madrid ya tiene fecha para una de las grandes citas internacionales de 2026. La superestrella global Pitbull actuará el 5 de noviembre en el Movistar Arena dentro de su nueva gira “I’m Back!”, un espectáculo que repasará los mayores éxitos de una carrera que ha dominado las pistas de baile y las listas de éxitos durante más de una década.

El artista estadounidense de origen cubano, conocido mundialmente como 'Mr. Worldwide', llegará a la capital española con un show de alta energía en el que no faltarán algunos de sus temas más populares. A lo largo de su trayectoria, Armando Christian Pérez (su nombre real) ha convertido canciones como Give Me Everything, Timber, Fireball o Hotel Room Service en himnos globales del pop, el dance y el sonido urbano.

La parada en Madrid forma parte de un breve paso de la gira por España, que también incluirá un concierto el 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En ambas fechas, Pitbull estará acompañado por Lil Jon, figura clave en la popularización del crunk y colaborador habitual del artista en algunos de sus temas más conocidos.

Las entradas para el concierto de Madrid saldrán primero en preventa. La preventa de Live Nation–Santander SMusic comenzará el 11 de marzo a las 10:00, seguida de la preventa de Live Nation el 12 de marzo a la misma hora. La venta general se abrirá el 13 de marzo a las 10:00 a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

La promotora publica además una primera referencia de tarifas por zonas para Madrid: desde PL4 Grada 71,10€ + 9,50€ de gastos, con opciones como pista general (91,10€ + 12€) o front stage (121,10€ + 16€), además de diferentes paquetes VIP. En el apartado de condiciones, el evento establece que los menores de 16 años deberán acceder acompañados de un adulto responsable con entrada en el mismo sector y que todos los asistentes deben disponer de entrada independientemente de la edad.

Noticias relacionadas

Como elemento añadido, la organización señala que 1 euro de cada entrada se destinará a la SELF 1st Foundation, entidad vinculada al artista y orientada a mejorar el acceso a educación y recursos para poblaciones desfavorecidas.