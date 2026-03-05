La nieve regresa a la Comunidad de Madrid: zonas altas de la sierra acumularán hasta 40 centímetros

El buen tiempo llegó a la Comunidad de Madrid para quedarse, pero no para siempre. Tras largas jornadas de sol y subida de temperaturas, el tiempo ha vuelto a desestabilizarse, además con un nuevo factor en juego: el polvo sahariano que ha traido la nueva borrasca Regina.

El comienzo de este año 2026 estuvo marcado meteorológicamente por múltiples borrascas que se sucedieron durante varias semanas que dejaron muchas precipitaciones, frío y viento, pero, ¿vuelve de nuevo la nieve a la Madrid?

El temporal que vuelve

Según informa Meteovigo, Madrid se encuentra al comienzo de un patrón de inestabilidad que llegará para establecerse un largo tiempo y que trae de vuelta las lluvias abundantes en la mayor parte del territorio de la Comunidad de Madrid en forma de precipitaciones ocasionalmente tormentosas.

Como se muestra en este mapa, la nieve se va a acumular durante los próximos días en la capital según el modelo alemán en las zonas altas en la Comunidad de Madrid, con acumulados que se acercan a los 40 centímetros en la sierra según el modelo alemán.

Se espera que las zonas más afectadas durante los próximos días sean las situadas al noroeste, en la Sierra de Guadarrama, especialmente en el Puerto de Navacerrada, Cercedilla, Collado Villalba y los diferentes municipios próximos a la provincia de Ávila.

¿Qué dice la Aemet?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para la montaña que la cota de nieve comience a bajar a partir de este jueves, 5 de marzo, desde los 2000 metros hasta los 1500 metros este próximo domingo 8 de marzo. Por lo tanto, la altitud a partir de la cual la precipitación cae en forma de nieve baja.

Además, en la Aemet espera que este domingo las temperaturas en Navacerrada oscilen entre los -1 grado de temperatura mínima y 8 grados de temperatura máxima. Y para martes, 10 de marzo sí prevé que las precipitaciones caigan en forma de nieve.

Si te gusta la nieve y no tuviste tiempo de visitarla durante los meses de enero y febrero, ahora parece ser que de nuevo vuelve la oportunidad de disfrutar de ella.