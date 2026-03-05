La mansión de Kylian Mbappé en La Finca: herencia de Bale, 11 baños y 'green' de golf

La estrella del Real Madrid Kylian Mbappé vive sus horas más bajas desde su llegada a Madrid. Mientras su espectacular mansión en la urbanización La Finca se consolida como su principal activo patrimonial en España, la incertidumbre sobre su lesión de rodilla marca el futuro inmediato del club blanco.

Desde que Kylian Mbappé aterrizó en la capital española, su vida ha sido una sucesión constante de titulares que mezclan lo deportivo con lo personal. Desde su debut con gol en la Supercopa de Europa contra el Atalanta hasta su rápida adaptación a la gastronomía local, donde ha confesado su pasión por el jamón ibérico y el queso manchego.

Sin embargo, hoy el foco no está en sus regates, sino en los mil doscientos metros cuadrados de su residencia en Pozuelo de Alarcón.

Un búnker de vanguardia en Pozuelo

El astro francés no escatimó en gastos para garantizar una privacidad absoluta en su nueva etapa. Situada en la zona de Los Lagos 1, la propiedad valorada en once millones de euros fue adquirida al exmadridista Gareth Bale, quien residió en ella durante casi una década.

Vivienda en La Finca 1 / Realizza La Finca

Se trata de un chalet que es un referente del diseño vanguardista en Europa, donde las líneas minimalistas juegan con los volúmenes para crear espacios que parecen sacados de una película futurista. La fachada combina con maestría la piedra natural y el hormigón, aportando una imagen de solidez y elegancia que se funde con el entorno gracias a sus inmensos ventanales.

Estas cristaleras no solo favorecen la entrada masiva de luz natural, sino que conectan visualmente el lujoso interior con las cuidadas parcelas exteriores. La distribución de la vivienda responde a las exigencias de una superestrella de talla mundial, con siete amplios dormitorios concebidos como suites y 11 cuartos de baño.

'Infinity pool' y sala de proyecciones de cine

La decoración interior apuesta por el lujo silencioso, con tonos neutros y materiales que refuerzan una estética atemporal. Entre sus múltiples estancias dedicadas al ocio destaca una sala de proyecciones de cine de última generación, un espacio multimedia que Bale utilizaba con frecuencia y que ahora sirve a Mbappé para desconectar de la presión mediática.

El exterior de la parcela es, sin duda, la joya de la corona de esta residencia. El jardín cuenta con una espectacular piscina infinity de tamaño olímpico, acompañada de una zona de relax con tumbonas de diseño. Para los meses de invierno, la casa dispone de una piscina cubierta que el delantero utiliza actualmente para realizar ejercicios de bajo impacto en su rodilla.

Quizás el elemento más singular sea el green de golf privado que permanece en el jardín, un capricho diseñado a medida para el anterior propietario pero que añade un valor diferencial a la propiedad. Todo este complejo cuenta con los sistemas de seguridad más avanzados del mundo, incluyendo vallas perimetrales vigiladas las veinticuatro horas y cámaras de alta tecnología.

Independencia al volante en el asfalto madrileño

A pesar de este entorno idílico, Mbappé ha buscado su propia independencia más allá de los muros de La Finca. A sus veintisiete años, el delantero ha superado su examen de conducir tras formarse en una autoescuela de Alcorcón y examinarse en el centro de la DGT de Móstoles.

Esta decisión ha sorprendido a muchos, ya que otras celebridades suelen desplazarse a provincias más tranquilas para obtener el permiso. Ahora, la imagen del galo llegando a Valdebebas con chófer ha dado paso a verlo al volante de su BMW i7 xDrive60, una berlina eléctrica de quinientos cuarenta y cuatro caballos valorada en ciento cuarenta mil euros.

La rodilla que paraliza al madridismo

Lo que comenzó como un aparente esguince en su rodilla izquierda tras el inicio de este 2026 ha derivado en una situación límite para el Real Madrid. Según las últimas informaciones médicas, el ligamento cruzado posterior del francés está al borde de la rotura, lo que ha encendido todas las alarmas en las oficinas de Valdebebas.

Tras consultar en Francia al prestigioso especialista Bertrand Sonnery-Cotte, el diagnóstico ha sido tajante al recomendar un reposo indefinido para evitar el quirófano. El riesgo de una lesión de gravedad es máximo, especialmente después de que el jugador forzara en enero durante la Supercopa ante el Barcelona.

Noticias relacionadas

Con el Mundial 2026 a solo cien días de distancia, el entorno de Mbappé prioriza una recuperación conservadora, aunque ello suponga dejar al equipo de Ancelotti sin su referente en el tramo decisivo de la Champions contra el Manchester City.