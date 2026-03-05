Maestre, al límite tras un año de acoso: “Hay una persona dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo”

"Os quiero contar algo que me viene pasando desde hace un año", ha comenzado diciendo la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, en un mensaje compartido este jueves en sus redes sociales en el que denuncia el acoso sistemáticoque viene sufriendo de un tiempo a esta parte. La líder de la oposición en la capital ha presentado una denuncia ante la Policía por la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos publicados en páginas web en las que se ofertan servicios sexuales.

Según cuenta en el vídeo publicado, todo empezó hace un año, cuando varios hombres empezaron a llamar a la puerta de su casa. Los episodios se repitieron en distintas ocasiones hasta que, en una de ellas, uno de ellos llegó a subir desde el portal hasta la entrada de su vivienda. Al preguntarle por qué estaba allí, asegura que él le respondió que había estado hablando con ella a través de un canal de Telegram.

Tras ese incidente, Maestre decidió acudir a comisaría y formalizar la denuncia. Semanas después, la Policía le informó de que alguien con conocimiento de su dirección la estaba publicando en Internet. “Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet en anuncios anónimos. Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo”, ha denunciado.

“Hay una persona o más personas dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo”, ha subrayado la portavoz municipal. Se trata de tipos que aparecen "en muchos casos borrachos" y "a cualquier hora del día", lamenta. Una situación que, lejos de terminar con el inicio de la investigación, ha continuado repitiéndose, con un último caso la semana pasada.

Pese a todo, la dirigente de Más Madrid ha asegurado que seguirá con su actividad política y ha advertido a quienes intentan intimidarla de que no lo lograrán. “No lo vais a conseguir. No nos vamos a callar. Sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes. Mientras nosotras levantamos la voz, nos apoyamos unas a otras y vamos a dar cada batalla hasta el final”, ha concluido.

La vicelalcaldesa y portavoz del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha trasladado su "total y absoluta condena y repulsa ante estos hechos" que está sufriendo Maestre, a quien ha asegurado que cuenta con "todo el apoyo y la ayuda" que necesite por parte del equipo de Gobierno, incluyendo la portección de la Policía Municipal. "Nosotros vamos a darle toda la protección que necesite y, si es necesario incrementarla, se incrementará", ha afirmado Sanz en declaraciones a los medios.