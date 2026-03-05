POBLACIÓN
Madrid, la comunidad con más inmigrantes: 1 de cada 5 residentes nació en el extranjero
Madrid y Barcelona son las comunidades con mayor presencia de inmigrantes, con 1,8 y 1,5 millones de personas nacidas en el extranjero respectivamente, según el informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas migratorias' del Consejo Económico y Social
La población inmigrante crece y crece en España, pero lo hace más en algunas zonas que en otras. Según el informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas migratorias', publicado por el Consejo Económico y Social con datos de 2025, Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía concentran el 66% de la población inmigrante de España, destacando por encima de todo las dos primeras: 1,8 y 1,5 millones de personas nacidas en el extranjero, respectivamente.
Datos que, en porcentajes, reflejan la evolución demográfica de esa regiones. El 25% de la población que vive en la Comunidad de Madrid es de origen extranjero, seis puntos por encima de la media nacional (19%) y solo por detrás de las Islas Baleares (28%). Sobre el total nacional, la población extranjera que vive en Madrid representa el 19% del total nacional, y solo está por detrás del 21,5% de Cataluña.
Mismo ritmo en las grandes capitales
En cuanto a las ciudades, más de mismo. El informe pone el foco en algo más relevante para el día a día: la concentración por zonas. En las dos grandes capitales, Barcelona y Madrid, casi dos de cada diez residentes son originarios de países extranjeros. Barcelona, en este sentido, mantiene su posición como principalpolo de atracción, habiendo intensificado su concentración hasta superar el 25% de población extranjera (diez puntos por encima de los niveles alcanzados en 2015) y manteniendo las zonas con mayor concentración en España, (Barri Gòtic: 65% , El Raval sud y El Raval nord: 50% de población extranjera).
Madrid, por su parte, se posiciona como la segunda, superando el 23%, con un notable aumento en los últimos años y con algunas zonas de especial densidad (San Cristóbal: 57%, Pradolongo: 51%, San Diego: 51%). El CES advierte de que este patrón “apunta a una desigual caracterización” de necesidades de infraestructuras y servicios, con presiones “de diferentes intensidades según las zonas”.
Es, en realidad, la fotografía madrileña de una tendencia nacional. España vive un cambio demográfico de fondo: el 19% de la población ha nacido en el extranjero y el 14% mantiene nacionalidad extranjera, según los últimos datos citados por el informe.
En esa ecuación, la vivienda aparece como una pieza especialmente sensible. El CES subraya que la demanda de vivienda por parte de extranjeros —incluyendo inmigrantes residentes— supuso en torno a una quinta parte de todas las viviendas compradas en 2024 en España, un factor “fundamental” para explicar el repunte de la demanda tras la pandemia.
