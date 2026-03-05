'Mi madre se convirtió en pájaro', un viaje por la Amazonía peruana que invita a la reflexión: "Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo ya"

El escritor y director de la revista Viajar, Josep M. Palau presenta su nuevo libro publicado por la editorial Viajes al Pasado, Mi madre se convirtió en pájaro, una obra que esconde una reflexión profunda sobre el mundo indígena, la conservación de la Amazonia, y que saldrá a la venta en librerías el próximo 19 de marzo.

Con un estilo claro y sugerente, una mezcla de recuerdos propios y una amplia documentación histórica, además de una experta mirada periodística, Palau acerca al lector a la realidad de los pueblos indígenas no contactados a través de “un viaje por la Amazonía peruana, una región que comprende parte del Río Madre de Dios y la Reserva del Manu, principalmente”.

Un territorio en el que se encuentra “la mayor biodiversidad del mundo a día de hoy todavía conservada y donde quedan aún grupos familiares de la región”, relata el periodista que ha sido reconocido en dos ocasiones con el premio de periodismo de viajes del International Journalism Festival de Perugia.

Parque Nacional Manu. / Josep M. Palau Riberaygua

Allí, un reportero viaja en busca de un paraíso intacto y termina enfrentándose a una experiencia vital inesperada. En medio de encuentros singulares, rutas inhóspitas, y hallazgos que podrían reescribir parte de la historia precolombina, la lectura se adentra en el misterio de Pusharo y en la eterna leyenda de El Dorado.

Su paso como corresponsal en conflictos como los de Argelia o los Balcanes, llevó al autor a un punto de inflexión vital que le permitió encontrar otro camino dentro del mundo de los viajes y a interesarse por la historia de esta zona selvática del planeta.

Una historia para reflexionar

Cuidado al detalle, el libro comienza con una referencia a su título que sirve como anzuelo para enganchar al lector y adentrarlo en un viaje que no solo recorre los rincones del país latinoamericano sino que también incentiva a hacerse preguntas sobre cómo proteger las culturas originarias o cuidar el entorno natural,o el debate sobre el futuro de los últimos lugares del planeta que todavía permanecen intactos.

“Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo ya, y vamos tarde”, es la moraleja que el escritor Josep M. Palau saca de su propia obra y que, sin querer, ha querido plasmar en sus más de 100 páginas. Considera a este respecto que “esas zonas que realmente se mantienen vírgenes en el planeta, sería bueno que siguieran siéndolo”.

A Palau le gusta pensar que Mi madre se convirtió en un pájaro “intenta enseñar deleitando, a través de una excusa como puede ser un viaje o una pequeña aventura en esta zona donde pasan además un montón de cosas: un encuentro con un chamán, un momento de convivencia con pueblos indígenas no contactados y una exploración de la zona donde hay petroglifos”.

Aunque el autor cree que es un libro dirigido a un público “al que le gustan los relatos de viajes”, también puede generar curiosidad para aquellos “que tengan interés por cuestiones como la naturaleza y el medioambiente”. Tampoco hace falta ser “superaventurero” para sumergirse en este viaje por la Amazonía peruana, aclara.