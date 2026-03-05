La Línea 3 de Metro cierra entre Sol y Moncloa desde este viernes hasta el domingo

La circulación de trenes en la Línea 3 de Metro de Madrid (El Casar-Moncloa) estará interrumpida en el tramo entre Sol y Moncloa desde este viernes día 6 hasta el domingo día 8, ambos incluidos, por obras trabajos de mantenimiento y renovación.

Durante esos tres días, se habilitará un servicio especial de autobuses gratuito entre Moncloa y Callao con el mismo horario que el servicio del suburbano.

Los trabajos que se realizarán permitirán el mantenimiento y la renovación de la superestructura de vía en la estación de Plaza de España y el túnel entre esta estación y Ventura Rodríguez, unos trabajos "imprescindibles" para asegurar la fiabilidad del servicio, prolongar la vida útil de la infraestructura y mejorar la seguridad de la explotación ferroviaria, según han explicado desde la compañía metropolitana.

Para acometerlos, en cualquier caso, se requiere disponer de un intervalo de tiempo continuado para garantizar que las tareas puedan ejecutarse con todas las medidas de seguridad necesarias.

Además del servicio de autobuses sustitutivo, desde Metro se ha recordado que todas las estaciones afectadas (Sol, Callao, Plaza de España, Ventura Rodríguez, Argüelles y Moncloa) cuentan con correspondencia con otras líneas del suburbano, excepto Ventura Rodríguez, lo que permitirá a los viajeros reorganizar sus desplazamientos utilizando diferentes rutas.

También como alternativa, se encuentran las líneas 133 de autobús de la EMT, que cubre el mismo tramo en superficie desde Moncloa hasta Callao, y la Circular de la EMT, que recorre parcialmente el tramo entre Moncloa y Plaza de España.

Noticias relacionadas

Igualmente, Metro también reforzará el personal en todas las estaciones afectadas para informar a los viajeros y recuerda que toda la información actualizada sobre el servicio estará disponible en los canales oficiales, tanto en la web como en la app y en redes sociales.