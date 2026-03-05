Juan Valderrama lleva la copla a Galapagar: un concierto para viajar por sus grandes historias

La Sierra de Guadarrama acoge este fin de semana el espectáculo "Historias de la copla". En él, el cantante Juan Valderrama hará un recorrido por las canciones más conocidas de este género musical, uno de los más representativos de España.

El concierto tendrá lugar en el Teatro Jacinto Benavente este sábado, 7 de marzo, a las 19:00 horas. Sobre el escenario, Valderrama reinterpretará durante casi dos horas canciones que han formado parte del repertorio tradicional durante décadas, combinando interpretación musical y pequeñas historias sobre el origen de muchas de estas piezas.

El artista, hijo del reconocido cantante del mismo nombre, propone así una mirada actual a un género que sigue despertando interés entre distintas generaciones.

Un viaje por las canciones que marcaron una época

"Historias de la copla" no es solo un concierto, es también un recorrido por la historia de uno de los géneros musicales más populares del siglo XX en España.

El espectáculo alterna música en directo con pequeñas historias que contextualizan cada tema y ayudan a entender el momento histórico y emocional en el que nacieron muchas de estas coplas.

Durante la actuación sonarán algunas de las piezas más conocidas del repertorio de la copla, reinterpretadas con una mirada actual pero respetuosa con su esencia original.

Una cita musical dentro de la agenda cultural de la sierra

El concierto forma parte de la programación cultural de la Sierra de Guadarrama, que este fin de semana reúne propuestas de teatro, música y espectáculos familiares en distintos municipios de la zona.

Noticias relacionadas

Galapagar acoge un plan cultural alternativo para disfrutar y descubrir uno de los géneros musicales más ligados a la cultura española.