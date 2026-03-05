Josefina Gómez Mendoza: "El problema de la conciliación sigue ahí, si no hubiera tenido ayuda en casa, no habría podido ser rectora"

Josefina Gómez Mendoza es la primera rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (1984-1985) y, como dice con ironía, la primera rectora con claustro en España. Dos años antes, en 1982, Elisa Pérez Vera había sido la primera rectora, al ser nombrada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Geógrafa y catedrática emérita de Análisis Geográfico Regional, fue antes decana y vicerrectora, y después amplió su influencia desde el Consejo de Estado y academias como la de la Historia y la de Ingeniería. Una trayectoria apabullante y profundamente intelectual que recuerda lo que costaba, y cuesta, que la ciencia y las mujeres ocupen el lugar que merecen.

En 1984 asumió el cargo de rectora de la UAM (primera mujer en dicha universidad, segunda en España) y duró poco más de un año. ¿Cómo vivió ese periodo y por qué fue tan breve?

Yo fui la primera rectora con claustro; Elisa Pérez Vera fue la primera en la UNED, un par de años antes. Curiosamente, el decanato me impresionó incluso más, aunque ambas cosas fueron por elección, como es lógico. Viví esa época con enorme ilusión, con la sensación de que podíamos transformar la universidad: la investigación, la docencia… Teníamos mucha confianza en la universidad pública y en que el futuro iba a ser mejor. Llegué al rectorado en un contexto particular, porque formé parte de un rectorado con Julio González Campos, que era un rector magnífico. Por circunstancias personales suyas, siendo vicerrectora de profesorado, pasé a asumir el cargo. Dimití por un desencuentro en torno a los estatutos, especialmente por cómo debían regularse las opciones del profesorado no numerario; sentí que ya no representaba a la mayoría del claustro.

Josefina Gómez Mendoza , primera médica del Samur de Madrid, en las instalaciones del Samur en Casa de Campo / Alba Vigaray / EPC

Cuando dice que queríais mejorar la universidad, ¿en qué aspectos concretos pensabais?

En casi todos los campos. Desde luego, en investigación teníamos mucho interés. En la UAM siempre hubo una tradición investigadora muy buena, especialmente en algunas facultades: Física, por ejemplo, y también en áreas como Historia. Yo venía de Filosofía y Letras (Geografía). La universidad se había creado de una manera un poco peculiar, en el tardofranquismo, cuando se inventaron las autónomas: la de Barcelona, la del País Vasco y la de Madrid. Se suponía que eran nuevas, aunque en realidad no tuvieron nada de nuevo, porque nos mandaron a la periferia, al campus de Colmenar. Pero sí teníamos un espíritu fundacional, la sensación de estar viviendo el final del franquismo y el inicio de la democracia. Era un entusiasmo difícil de reencontrar hoy.

¿Cómo era la cultura universitaria entonces?

Era una universidad muy de cátedras, muy jerárquica. Pero la Autónoma nunca lo fue del todo. Siempre funcionó más por equipos, con grupos de investigación y personas trabajando de manera más colectiva. Había mucho intercambio entre facultades y una impresión constante de aprender unos de otros.

¿Alguna vez le pesó ser pionera como mujer? ¿O la dificultad fue dirigir la universidad en ese contexto?

Con el tiempo lo he pensado más: ser mujer era un capítulo bastante más complicado. Pero si vuelvo a aquellos años, lo que más nos ayudó en nuestro rectorado era que éramos amigos. Decían: "Encima sois una pandilla de amigos". Nos llevábamos bien y aprendíamos mucho unos de otros.

En cuanto a la cuestión de género, si lo comparo con cuando yo estudié, a finales de los 60, en pleno franquismo, había una decana y recuerdo que muchos catedráticos la llamaban decanura, incluso algunos en los que yo confiaba. Eso, había cambiado mucho en los 70 y 80. Yo pertenezco a una generación de mujeres que quizá fue la primera en poder vivir con más autonomía: divorciarse, seguir adelante por una misma, ocupar espacios distintos… A nuestras madres no les pasaba.

¿Qué barreras fueron más duras: las formales o las informales?

Las informales existían y se notaban en comentarios y miradas. Decían: "Sois un grupo de amigos… ¿Pero cómo os podéis llevar?". Y también estaba la cuestión de la conciliación. Yo tenía dos hijos pequeños y recuerdo que, al levantar la sesión de la tarde, pensaba en llegar a casa. Lo dije con claridad más de una vez: "Si no hubiera tenido ayuda doméstica, no habría podido ser rectora".

En lo formal, pesaban las barreras del funcionariado. Muchos entramos como interinos y por eso creíamos en un modelo de contrato laboral, menos rígido. Pero llegó la ley de universidades del Gobierno socialista y dijo: "Todos funcionarios". A partir de ahí, todo el mundo quiso ser funcionario y se olvidó esa discusión. Ahora, en parte, ese debate ha vuelto.

¿Cree que la conciliación sigue siendo hoy una barrera en la universidad?

Sí, al final sigue siendo también un poco obstáculo que había antes y sigue habiendo ahora. Tienes que estar preparándote continuamente e investigando a la vez, y eso puede invadirte el tiempo. Además, la investigación da mucho placer y, si te dejas llevar, podrías dedicarle horas infinitas. Pero no es fácil conciliarlo. Yo, personalmente, no tuve dificultades con mi marido, pero aun así íbamos muy liados con todo. Y, en la práctica, yo me ocupaba muy a menudo de los hijos.

¿Cómo era la vida universitaria en la UAM en esos años?

Era una época muy apasionante. Coincidían los nuevos movimientos sociales, los movimientos obreros, las huelgas… La universidad estaba muy metida en la vida de Madrid y en la vida intelectual. Además, era un campus nuevo, construido deprisa y en malas condiciones. Hubo incluso un accidente, porque se cayó un suelo. Eso generó también ambiente de protesta. Pero al mismo tiempo había mucha vida: se organizaban fiestas en el campus. Había una sensación de estar cambiando de etapa y de estar construyendo cosas: las titulaciones, los doctorados… todo iba creciendo.

Y también hubo decisiones interesantes porque la Autónoma tuvo una relación temprana con empresas en el campus, por ejemplo IBM, que fue magnífico para impulsar la digitalización, tanto en la investigación como en el funcionamiento interno. Fue una universidad creada de manera precipitada, sí, pero con una sensación real de novedad en un momento de cambio.

Como geógrafa, ¿qué le aportó la mirada geográfica para entender el poder y gobernar una institución? ¿Y le sirvió después en el Consejo de Estado?

Lo primero: una sensibilidad por el lugar. Por el campus mismo. Con el tiempo pienso en algunas cosas y digo: ‘qué disparates hemos hecho’, pero cuando dejamos el rectorado publicamos un libro titulado Los guetos universitarios. Teníamos la sensación de que nos habían metido en un agujero donde no había nada más que la universidad: ni residencias, ni vivienda, ni infraestructura. Y eso fue buscado. Cuando lo investigamos, nos lo contaron representantes del ministerio: inicialmente se había pensado ubicarla en Alcalá de Henares, pero en un Consejo de Ministros franquista se dijo algo así como 'estudiantes y obreros juntos, nunca'. Entonces buscaron otro lugar -literalmente, con helicóptero- y eligieron una zona que es una rampa de sierra, pero hundida: desde ahí no se ve ni la sierra al otro lado de la carretera del Pardo, porque el campus queda como en una hondonada.

Esa mirada, como geógrafos, la tuvimos muy presente. Eran de los primeros campus periféricos. La Ciudad Universitaria de Madrid había sido un gran éxito, pero no estaba separada de la ciudad; esto, en cambio, estaba completamente cortado. Había transporte, sí, pero no había relación urbana ni servicios alrededor.

La geografía también te educa en el trabajo de campo, en leer el terreno, en entender ventajas y desventajas del lugar. Y, sobre todo, en ver las cosas territorialmente: cómo crece Madrid, de dónde vienen los estudiantes, cómo se construyen desigualdades y accesos. Hubo incluso institutos designados para nutrir de alumnado a la Autónoma, porque si no, muchos no habrían ido. Y alrededor de todo eso había percepciones muy curiosas: la Autónoma tenía fama de universidad de izquierdas, no sé hasta qué punto era cierto, pero circulaban bromas y clichés.

Josefina Gómez Mendoza , primera médica del Samur de Madrid / Alba Vigaray / EPC

Han tenido que pasar casi 40 años para volver a tener una rectora en la Autónoma, ¿Qué cree que falta aún para que esa igualdad sea real en la universidad?

En la universidad se mezclan otras cosas. Por ejemplo, pesa la dicotomía entre ciencias y letras. Las ciencias se consideran, de algún modo, la universidad por excelencia, y el resto de facultades queda como en un segundo plano. Ese factor también ha influido en los rectorados. En la Autónoma, de hecho, los rectorados posteriores al mío habían sido, creo, tres o cuatro físicos. Y la rectora actual (Amaya Mendikoetxea), que es vasca, lo resumió con humor: "En esta universidad hay que ser físico o vasco".

En su trayectoria por la universidad y las academias, ¿dónde ha sido más fuerte la cultura masculina? ¿Cree que ha cambiado algo y cómo se transforma desde dentro?

En la Academia de Ingeniería, por ejemplo, yo entré como la tercera mujer, y además yo no era ingeniera. Desde dentro hemos luchado mucho para que eso cambiara, y ahora entran bastantes más ingenieras. En la Real Academia de la Historia también hay una desproporción enorme. Diría que es en ese tipo de instituciones donde se nota más la cultura masculina, más que en la universidad. De esta, por lo que veo en mis compañeros, tengo la impresión de que está más cambiado. Salvo, desde luego, por el problema de la conciliación: de eso no tengo la menor duda, sigue ahí. Y eso que los hombres de ahora no tienen nada que ver con los de mi época.

Antes, como le comentaba a mi nieto recientemente, no es que no hubiera mujeres en la ciencia; las había, pero eran invisibles. En algún momento determinado, esas medidas de cuotas han sido bastante indispensable. Es evidente que, si no, en muchos sectores no llegan. La clave es no retroceder, incluso en tiempos complicados, sino seguir avanzando.