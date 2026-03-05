Los hoteleros madrileños, ante el ‘boom’ de reservas por la visita del Papa y los conciertos de Bad Bunny: "Es un reto operativo pero también una oportunidad"

Los hoteleros madrileños se preparan para la visita del papa León XIV. El pontífice acudirá España entre el 6 y el 12 de junio en un viaje que comenzará en Madrid y seguirá por Barcelona y Canarias. En la capital ya se ha confirmado que, además de una reunión con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal, en la calle Añastro, intervendrá en una sesión conjunta de las Cortes en el Congreso de los Diputados, presumiblemente el 8 de junio, mientras se especula con el estadio Santiago Bernabéu o el Paseo de la Castellana como escenario para una gran eucaristía.

El viaje de Prevost a la capital coincidirá, además, con dos de la serie de 10 conciertos que el cantante puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá en el estadio Metropolitano, el sábado 6 y el domingo 7 de junio, en lo que se prevé uno de los fines de semana con mayor afluencia del año en Madrid. Estimaciones basadas en consultas a plataformas como Booking, Expedia y Trivago apuntaban hace unos días que el 76% de alojamientos no tenía disponibilidad esos días. Si se buscaba un presupuesto máximo de 100 euros por noche, el porcentaje se elevaba hasta el 95%.

Desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) no confirman esas cifras, pero conceden que van a ser unas fechas de mucho trabajo para el sector. "Las plataformas de reserva son un indicador de tendencia y reflejan una alta demanda en esas fechas", traslada su vicepresidenta ejecutiva, Mar de Miguel. "Es cierto que no recogen el 100 % de la oferta existente, pero el mensaje parece claro: estamos ante un fin de semana de ocupación muy elevada. Las expectativas son muy positivas". Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, el grado de ocupación media en fin de semana en junio de 2025 fue del 71,74%

En el sector se es consciente de que la visita de un Papa es "un acontecimiento excepcional" que en el caso de la capital no se produce desde 2011, cuando Benedicto XVI vino a la ciudad en agosto con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces se concentraron en Madrid entre 1,3 y 1,5 millones de jóvenes, de los que unos 470.000 procedían del extranjero.

Un informe de PwC cifró entonces el impacto económico del viaje del Papa en 354,3 millones de euros. En lo relativo al sector hotelero, el estudio establecía que las pernoctaciones crecieron un 29%. El aumento de estancias en hoteles en esos cinco días permitió que la media de ocupación hotelera de todo el mes creciera en hasta 10 puntos respecto a los agostos de los años anterior y posterior.

"La Jornada Mundial de la Juventud de 2011 supuso un antes y un después para el sector", señala De Miguel. "Aquella experiencia demostró que Madrid tiene capacidad para acoger a cientos de miles de visitantes en un corto espacio de tiempo, con un impacto muy positivo en la ocupación hotelera y en la economía local. También dejó aprendizajes importantes en materia de organización, movilidad, seguridad, limpieza y colaboración público privada que hoy siguen siendo válidos".

La naturaleza del viaje pastoral del Papa en 2026 es distinta a la de una Jornada Mundial de la Juventud. Pero la coincidencia con los conciertos de Bad Bunny añade un elemento nuevo. Entre los 10 conciertos se vendieron, en cuestión de minutos, unas 500.000 entradas. El artista solo actuará en Madrid y Barcelona. Por lo que se estima que la mitad del público que acuda a la capital a ver al primer ganador de un Grammy al Mejor Álbum con un disco en español procedan de fuera de Madrid.

"Estamos hablando de dos públicos muy diferentes que se suman en las mismas fechas, lo que aumenta la demanda de alojamiento de forma muy concentrada", tercia la vicepresidenta de AEHM. "Para el sector supone un reto operativo importante, pero también una oportunidad, porque demuestra la capacidad de Madrid para atraer grandes eventos de naturaleza muy distinta y gestionarlos de forma simultánea".

Desde la patronal hotelera madrileña se entiende, no obstante, que la planta hotelera madrileña está dimensionada, que ha crecido de forma sostenida, se ha renovado en los últimos años y está diversificada. El número de plazas en la región ha crecido en un 14% desde 2022 para alcanzar actualmente las 126.306. "En términos generales, la ciudad está bien dimensionada, aunque estos acontecimientos ponen de relieve la importancia de la planificación y de la coordinación con el resto de la región", tercia De Miguel. "La Comunidad de Madrid cuenta con una oferta hotelera relevante fuera de la capital, bien conectada y perfectamente preparada para absorber parte de esta demanda. En situaciones como esta, los hoteles del área metropolitana y de otros municipios se convierten en una alternativa natural, y además contribuyen a repartir el impacto económico del turismo por todo el territorio regional".