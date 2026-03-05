Herido grave un hombre de 45 años tras ser apuñalado en el distrito de Tetuán

Un hombre de 45 años ha resultado herido grave tras ser apuñalado este jueves en la avenida de Asturias, en el distrito de Tetuán, según ha informado Emergencias Madrid.

La agresión ha ocurrido sobre las 19:00 horas a la altura del número 33, cuyas causas investiga Policía Nacional.

Los agentes han atendido en un primer momento a la víctima, que ha sufrido heridas por arma blanca en cuello y brazo, y le han practicado un torniquete y un vendaje hemostático.

A su llegada, sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido y estabilizado a la víctima, que ha sido trasladada en estado grave al hospital de La Paz.

Noticias relacionadas

Policía Municipal ha colaborado en la intervención, y ha acompañado al convoy sanitario hasta el hospital.