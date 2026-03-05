La Guardia Civil investiga a un conductor de 61 años por circular a 251 km/h en la R-2 de Madrid

La Guardia Civil investiga por un presunto delito contra la seguridad vial a un conductor de 61 años tras ser detectado por un radar circulando a 251 kilómetros por hora en una vía limitada a 120 en el punto kilométrico 20,400 de la carretera R 2, a la altura de la localidad madrileña de Ajalvir.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de febrero sobre las 12:10 horas durante un control de velocidad establecido en el marco de los dispositivos de vigilancia de velocidad que de forma habitual y aleatoria se realizan en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, según ha informado este miércoles la Guardia Civil en una nota de prensa. El turismo, de alta gama, fue captado por un cinemómetro oficial superando ampliamente el límite permitido, poniendo en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía.

En el momento de la detección no fue posible notificar la infracción al conductor, ya que el dispositivo de vigilancia se encontraba trabajando en modalidad dinámica, centrado en la prevención y control del tráfico. Tras las correspondientes gestiones de investigación, los guardias civiles del Sector de Tráfico de Madrid lograron identificar al presunto conductor del vehículo, quien está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal, al superar en más de 80 kilómetros hora el límite establecido en esa vía.

Esta conducta puede ser castigada con la pena de prisión de 3 a 6 meses, o con la de multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 4 años. El presunto autor de este delito tiene antecedentes por diversos motivos.