La gestora estadounidense Barings entra en el alquiler asequible de Madrid con una promoción en Los Cerros

Aurora Homes, promotora y gestora de cooperativas especializada en vivienda asequible, ha cerrado un acuerdo con Barings, una de las principales gestoras de inversión diversificada del mundo, para la venta de un proyecto 'llave en mano' de 305 viviendas asequibles destinadas íntegramente al alquiler ('Build to Rent') en Los Cerros (Vicálvaro, Madrid), cuya inversión asciende a más de 70 millones de euros.

Con este acuerdo, Aurora Homes, que adquirió el suelo en 2023, asumirá el desarrollo integral del proyecto, desde el diseño arquitectónico y la gestión técnica y urbanística, hasta la ejecución de las obras. Una vez finalizada la construcción, Barings comprará el activo para incorporarlo a su cartera en España para destinarlo al alquiler asequible a largo plazo.

Según la compañía, el inicio de las obras está previsto para el primer trimestre de 2027 y la entrega de las viviendas en 2029.

La promoción, con cerca de 24.000 metros cuadrados edificables, contará con 305 viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones, con plazas de garaje y trastero, e incluirá piscina y zonas comunes ajardinadas. También se ajustará a los estándares de la certificación de sostenibilidad 'Breeam Very Good' e incorporará soluciones de construcción modular.

Esta nueva operación supone el primer paso de Barings en el 'build to rent' (alquiler) asequible, mientras que Aurora Homes cuenta con suelo para desarrollar más de 1.800 viviendas en todo el territorio nacional, de las cuales más de 1.000 se ubican en la Comunidad de Madrid.

Noticias relacionadas

DC Advisory ha actuado como asesor financiero exclusivo de Aurora Homes en esta transacción.