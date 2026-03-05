Fariba Ehsan, activista exiliada de Irán: "Las mujeres son las que han liderado la oposición al régimen"

Llegó a Madrid en 1995 tras haberse divorciado de su marido, un acto casi impensable en el Irán de los ayatolás, y teniendo que dejar a su hija atrás, un acto casi impensable para cualquier madre. Más de tres décadas después, es una de las voces más reconocibles de nuestro país en la denuncia del régimen islamista, con especial énfasis en el coste humano de la represión y en el liderazgo de las mujeres dentro del movimiento “Mujer, vida, libertad”.

En 2009, en el contexto de las protestas masivas en Irán tras las elecciones de 2009, impulsó junto a otros iraníes residentes la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos de España (AIPDHE), creada para acercar a la opinión pública española las violaciones de derechos humanos en Irán y sostener la movilización de la diáspora. Actualmente, es su presidenta y será quien suba este viernes al estrado para recibir el premio Clara Campoamor que otorga el Ayuntamiento de Madrid con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer.

Pregunta. ¿Cómo habéis recibido la noticia del galardón?

Respuesta. La verdad es que ha sido como un balón de oxígeno para nosotros. Es muy importante para que se sepa la lucha que está llevando a cabo el pueblo iraní por sus derechos, y especialmente las mujeres. Reconocimientos como este nos ayudan a transmitir, tanto a la población de aquí como a las mujeres que están en Irán, que el mundo está escuchando su reivindicación y nos está apoyando en esa lucha.

P. El eslogan 'Mujer, vida, libertad', popularizado en Irán tras la muerte de Mahsa Amini en prisión en 2022, podría ser un símbolo del feminismo mundial.

R. Claro, el lema 'Mujer, vida, libertad' no tiene frontera, ni idiomas ni colores ni nada. Es una reivindicación que se ha expandido a todo el mundo, a todas las mujeres y niñas de cualquier lugar. Todas las personas feministas, todos aquellos que defienden los derechos humanos pueden unirse a este lema para reivindicar los derechos de las mujeres, que en muchas partes del mundo siguen estando pisoteados.

P. Entre otras, en Irán. ¿Cuál es la situación de las mujeres en el país?

R. En 1979 cambió radicalmente. Antes de la revolución del sha, las mujeres tenían más derechos y una mejor posición en la sociedad. Pero desde la llegada de Jomeini de Jomeini, se impusieron las leyes discriminatorias del Islam, las leyes de la sharía que ponen a las mujeres en un segundo plano. Ahora la vida de una mujer vale la mitad que de la de un hombre - un asesino tiene que matar a dos mujeres para tener el mismo castigo que a otro hombre-. En caso de herencia, por regla general las mujeres se llevan la mitad que los varones de la familia; no tienen derecho a pedir el divorcio ni tienen derecho a la custodia de sus hijos. Desde entonces tampoco pueden estudiar, trabajar ni viajar sin permiso de sus padres o maridos. No tienen permitido ejercer profesiones destacadas como jueza o presidenta, ni bailar o cantar en público; además de tener restringidos muchos deportes. La lista de repercusiones de la llegada de Jomeini es muy larga.

P. Pese a todas estas imposiciones, hemos visto que tanto las últimas protestas como las de 2022 han estado lideradas por mujeres.

R. Eso es porque las mujeres iraníes, como todas las mujeres y madres, son luchadoras por naturaleza. El mismo 8 de marzo de 1979 salieron a la calle a reivindicar y protestar por sus derechos, y han seguido haciéndolo en muchas ocasiones a lo largo de estos 47 años, aunque no ha tenido la misma repercusión fuera de Irán que el movimiento 'Mujer, vida, libertad' que empezó con el asesinato de Masah mientras estaba bajo custodia de la Policía de la Moral.

Aquello fue como la pólvora, saltó y todas las mujeres salieron en masa. Aunque no solo ellas; las mujeres han liderado estas protestas, pero han contado también con el apoyo de los hombres, de sus padres, sus hermanos y sus hijos, conscientes de que merecen los mismos derechos que ellos. Este movimiento pacífico ha sido tan importante que ha logrado que el gobierno de Irán retroceda en su opresión a las mujeres. Las leyes no han cambiado, pero sí las reglas sociales. Ahora tienen un poco más de libertad y pueden salir a la calle sin velo y vestir como quieran; también entrar en los estadios de fútbol.

P. ¿Cuál es tu postura respecto al debate sobre prohibir el burka y el niqab en España?

R. Creo que si le preguntas a cualquier mujer que lleva burka te darás cuenta de que es una decisión que ella no ha tomado. Ninguna mujer está a favor de llevarlo. Ni siquiera el islam dice que tengan que taparse la cara, son costumbres machistas de estos países que educan a las mujeres de esta forma y les obligan a llevarlo. Estoy a favor de la prohibición, aunque no de que castiguen a la familia para ello. Son unas costumbres equivocadas que hay que cambiar a través de la educación.

R. Has dicho estos días que el pueblo se encuentra ahora entre las balas del régimen y los bombardeos de Estados Unidos e Israel. ¿Qué consecuencias crees que va a tener para los iranís esta guerra?

R. Cualquier guerra en cualquier parte del mundo es una desgracia para el pueblo que la sufre. Por las vidas humanas que se pierden y no se pueden recuperar, porque dejan el país totalmente arrasado y a la sociedad herida psicológica y moralmente. Antes de la guerra, las gentes de Irán decían con desesperación que necesitaban ayuda tras 47 años luchando, oprimidos, encarcelados y torturados. Necesitaban ayuda internacional, pero no así, no a través de ataques, no a través de bombardeos que están destrozando el país.

P. ¿De qué otra forma se puede forzar desde fuera la caída del régimen sin intervención militar?

R. Nosotros no somos políticos, pero sabemos que existen otras formas. Las Naciones Unidas pueden intervenir con una misión de paz mediante los Cascos Azules, se puede sancionar al Gobierno de Irán y se puede negociar la liberación de los presos políticos.

P. ¿Crees que después de la guerra podrá haber una transición democrática en Irán?

R. Lo veo difícil. En primer lugar, vamos a ver cuándo termina y en qué estado queda el país. Todos los escenarios son muy difíciles de predecir y no sabemos cuál será el resultado ni qué pasará después. Nuestro deseo es que llegue la democracia, pero lo veo realmente complicado.

P. ¿Qué opinión te merece la postura de España respecto al conflicto?

R. La posición de Pedro Sánchez y del Gobierno de España es una postura humana, ya que, por un lado, está condenando al Gobierno de Irán y sus matanzas y, por otro, está condenando también los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel. Es muy parecida a la que tenemos nosotros en la asociación.