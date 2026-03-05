Esto es lo que cuesta abrir a diario el aeropuerto de Barajas: un experto te revela las cuentas

Mantener operativo el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene un coste diario de escala industrial. Según las estimaciones de Jaime, divulgador de Suopmobile, abrir y sostener la actividad del principal aeropuerto español implica un gasto de 1,86 millones de euros al día, una cifra que contrasta con unos ingresos que, en su cálculo, rozan los 3 millones diarios.

El punto de partida es el volumen de tráfico: por Barajas pasan más de 66 millones de pasajeros al año, lo que obliga a una estructura permanente de personal, seguridad y servicios. Jaime cifra en torno a 350.000 euros diarios el gasto en salarios, a lo que suma 106.000 euros en costes financieros.

Un amplio margen de beneficio

La partida más abultada, según su desglose, corresponde a la operativa esencial del recinto: seguridad, limpieza, mantenimiento y control aéreo, que sitúa en más de 950.000 euros al día. A ello añade el coste asociado a la infraestructura física —terminales y pistas—, estimado en unos 450.000 euros diarios.

Con todos esos componentes, el experto concluye que el coste total de mantener Barajas abierto durante una jornada asciende a 1,86 millones de euros.

En el lado de los ingresos, su cálculo se apoya en varias vías: tasas pagadas por las aerolíneas, además de la actividad comercial del aeropuerto —tiendas— y los parkings. En conjunto, estima que Barajas ingresa casi 3 millones de euros al día, con un margen de beneficio del 33%.

“Me gusta ponerle números a las cosas que nadie calcula”, remata Jaime, que utiliza el caso de Barajas para ilustrar cómo una gran infraestructura pública funciona como una máquina económica diaria, con costes elevados pero también con una capacidad de generación de ingresos proporcional a su tráfico.