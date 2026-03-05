El Día del Peregrino recorre la Sierra Norte: una caminata entre Navalafuente y Miraflores de la Sierra

Mientras salir de casa para hacer deporte es el plan favorito de muchos, existe otro grupo de gente que prefiere ir a ver una película, visitar algún museo o pasar el día en un parque. Y es que no es un secreto, hacer deporte cuesta, pero todo depende de cómo te lo tomes o la manera que encuentres para que sea más divertido. Si lo tuyo no es correr o ir al gimnasio pero le ves el encanto a pasear por parques o pueblos, hay un plan a menos de una hora de Madrid que te va a encantar.

Y es que hay caminos que se recorren por paisaje y tradición. El Día del Peregrino, que se celebra el 7 de marzo, mezcla un poco de todo: una caminata por la Sierra Norte de Madrid que sigue parte del Camino Mendocino, una de las rutas históricas del Camino de Santiago.

La propuesta invita a caminar entre Navalafuente y Miraflores de la Sierra, dos localidades situadas en la vertiente sur de la sierra. El recorrido no busca competir ni marcar tiempos, sino disfrutar del trayecto y del espíritu del camino.

Es, en esencia, una jornada pensada para quienes sienten curiosidad por el mundo de la peregrinación o simplemente quieren recorrer un tramo del Camino de Santiago sin salir de la Comunidad de Madrid. El itinerario forma parte de las iniciativas que promueven el conocimiento del Camino Mendocino, una de las rutas occidentales que conectan Madrid con los grandes caminos jacobeos del norte.

Una caminata entre dos pueblos de la sierra

La ruta comienza en Navalafuente a primera hora de la mañana y atraviesa el paisaje serrano hasta llegar a Miraflores de la Sierra. El camino discurre entre montes y senderos tradicionales, en un entorno representativo de la Sierra Norte: dehesas, caminos rurales y vistas abiertas hacia las montañas de Guadarrama.

Además, el recorrido está pensado para realizarse en grupo, siguiendo el espíritu de las peregrinaciones tradicionales, donde el camino se convierte también en un espacio de conversación y encuentro.

Una forma diferente de conocer el Camino de Santiago desde Madrid

Aunque muchas personas asocian el Camino de Santiago a rutas del norte de España, lo cierto es que desde Madrid parten varios itinerarios históricos que enlazan con los caminos principales.

El Camino Mendocino es uno de ellos. Atraviesa diferentes pueblos de la Sierra Norte antes de dirigirse hacia Guadalajara y continuar su recorrido hacia Castilla y León. Por ello, participar en el Día del Peregrino permite conocer uno de esos tramos y acercarse a una tradición que combina historia, naturaleza y cultura.

Si lo que buscas es hacer deporte pero alejarte al mismo tiempo de frenético ritmo de Madrid, este plan a pocos kilómetros de la capital se convertirá en tu mejor aliado. Podrás conocer más acerca de la historia del Camino de Santiago mientras respiras aire puro y buceas en los encantos de Navalafuente y Miraflores de la Sierra.