CULTURA
“La dama duende” llega a San Lorenzo: enredos, fantasía y teatro del Siglo de Oro en el escenario
La obra de Calderón de la Barca se representa este fin de semana en el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial dentro de la programación cultural de la Sierra de Madrid
El Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial acoge este fin de semana una de las comedias más conocidas de Calderón de la Barca: "La dama duende". El ingenio, el ritmo y los enredos característicos del Siglo de Oro amenizarán al público durante casi dos horas en esta versión de Fernando Sansegundo.
La función tendrá lugar este sábado, 7 de marzo, dentro de la programación del teatro, que suele incluir títulos del repertorio clásico para el público de la Sierra de Madrid. Es una oportunidad única para ver la última función de este texto tan representado, pensado para enganchar desde el primer momento y sostener el interés a base de giros y situaciones cómicas.
Una comedia de misterio, amor y enredos
"La dama duende", estrenada en el siglo XVII, es una de las obras más populares del escritor y dramaturgo Calderón de la Barca. La historia mezcla amor, equívocos y situaciones cómicas en torno a un misterioso personaje que aparece y desaparece como si fuera un fantasma.
La trama arranca cuando Doña Ángela, una joven viuda vigilada de cerca por sus hermanos, encuentra la forma de comunicarse en secreto con Don Manuel, un caballero recién llegado a la ciudad. A partir de ese momento se suceden las confusiones, los encuentros inesperados y los juegos de identidad que dan forma a una de las comedias más ingeniosas del teatro barroco.
El Real Coliseo será el escenario en el que se vea por última vez el montaje de "La dama duende" de la mano de esta compañía de teatro. Una oportunidad única de disfrutar de sus diálogos ingeniosos, el dinamismo y los continuos episodios divertidos que imperan en "La dama duende".
Evento: La dama duende
Lugar: Real Coliseo de Carlos III
Fecha y hora: 7 de marzo a las 19:00h
Entradas e información: https://www.comunidad.madrid/actividades/2026/teatro-dama-duende-calderon-barca
