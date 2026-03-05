REYERTA EN LATINA
Cuatro detenidos tras una reyerta en Latina: testigos oyeron “una detonación” y los implicados se atrincheraron en un bar
En el interior del mismo, la policía intervino dos armas de fuego, un bolomachete y varios cuchillos de gran tamaño
La tarde de este miércoles, el distrito de Latina volvió a vivir una escena de violencia callejera. Una llamada a Emergencias alertó de una reyerta entre varias personas. Al llegar los agentes, los testigos aseguraron haber escuchado lo que podría haber sido una detonación de arma de fuego y visto a cuatro individuos salir corriendo portando varias armas blancas.
Según el relato de los vecinos de la zona, al poco de haber salido huyendo, los sospechosos se metieron en un bar cercano, tratando de pasar desapercibidos tras la puerta del establecimiento. A la vista de la situación, y temiendo que pudiera haber armas de fuego en el interior, los policías solicitaron el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para acceder al local.
Una vez dentro y localizados los cuatro individuos, el registro permitió confirmar los temores: en el interior se hallaron e intervinieron dos armas de fuego, además de un arsenal de armas blancas. Entre los objetos incautados figuran un bolomachete, dos cuchillos de caza militar de doble filo de grandes dimensiones y un cuchillo de cocina.
Pero no fue lo único que llamó la atención de los investigadores: también se incautaron casi 800 euros en billetes fragmentados en diferentes cantidades, un detalle que ahora forma parte del atestado policial.
Los cuatro tipos fueron arrestados como presuntos responsables de los delitos de riña tumultuaria, resistencia y desobediencia y tenencia de arma prohibida. Según fuentes policiales, son amigos, todos ellos tienen antecedentes por diferentes delitos y se descarta que pertenezcan a alguna banda de pandilleros.
