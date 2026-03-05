Cortes de tráfico en Madrid desde este jueves por el besapiés del Cristo de Medinaceli: estas son las calles afectadas

La movilidad de la capital experimentará problemas durante parte del fin de semana. Y es que varias calles de la zona centro de la ciudad de Madrid sufrirán cortes de tráfico por el tradicional besapiés del Cristo de Medinaceli en el primer viernes de marzo.

Los cortes están previstos desde las 22:00 horas del jueves 5 hasta las 05:00 horas del sábado día 7 en varias calles del distrito Centro cercanas a la Basílica del Cristo de Medinaceli, ubicada en la Plaza de Jesús.

¿Cuáles son las vías afectadas?

Las vías afectadas por los cortes son Lope de Vega, el entorno de la Plaza de Jesús, calle Cervantes, Duque de Medinaceli, calle Jesús, Fúcar y Plaza de Cánovas del Castillo, según ha informado el Ayuntamiento. Desde el Consistorio se recomienda a la ciudadanía evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por los cortes o restricciones de tráfico.

¿Qué es el besapiés del Cristo de Medinaceli y por qué reúne a tantos fieles?

El besapiés del Cristo de Medinaceli se desarrolla todos los años el primer viernes de marzo en la Basílica del mismo nombre, que suele registrar colas de fieles durante horas antes de que abra sus puertas a la medianoche. A partir de esa hora, pueden comenzar el devoto besapié a la imagen del Nazareno, al que pueden pedir tres deseos, de los cuales solo verán cumplido uno. Las puertas del templo no cierran hasta que pase el último devoto.

El rito de tres deseos

La tradición de pedir tres deseos durante el besapiés del Cristo de Medinaceli es una de las costumbres populares más extendidas en Madrid. Cuando el devoto llega ante la imagen del Nazareno, aprovecha ese momento para formular tres peticiones en silencio, que muchos preparan durante la espera en la cola. No existe una norma oficial sobre cómo pedirlos, pero de forma habitual se reparten así:

Uno por una necesidad personal .

. Otro por alguien cercano .

. Uno más general.

De esos tres deseos se dice popularmente que solo se cumple uno. En el momento del paso ante la imagen, lo habitual es besar o tocar los pies del Cristo pero, si alguien prefiere no hacerlo, puede realizar una reverencia o una breve oración. Como la afluencia es muy alta, se procura que el gesto sea rápido y respetuoso, manteniendo un ambiente de silencio para que todos puedan vivir el encuentro.