El Convento de San Antonio en La Cabrera: un monasterio escondido entre rocas y encinas

Londres, París, Milán, Lisboa... A veces no sabemos qué destino elegir cuando contamos con un par de días libres y podemos darnos el lujo de hacer una escapada. Mientras las ofertas de vuelos inundan las pantallas de nuestros teléfonos, se nos olvida en ocasiones recurrir a los tesoros que tenemos en nuestro propio territorio.

Algo así pasa con La Cabrera, una de esas zonas donde el paisaje manda: granito por todas partes, encinas y una sierra pequeña pero reconocible en el horizonte. Y es que no hace falta comprar caros billetes y pasar largas horas en un avión para visitar un lugar que nos deje sin aire. En un entorno marcado por la historia, aparece el Convento de San Antonio, un conjunto religioso que sorprende precisamente porque no se espera encontrar un monasterio en un lugar tan pegado a la montaña.

El edificio se integra en el terreno de una manera muy especial. Las formaciones graníticas que lo rodean hacen que el conjunto parezca encajado en la sierra, sin ruptura, como si la arquitectura hubiera crecido a partir de la piedra del entorno.

Hoy es uno de esos sitios que mucha gente conoce por casualidad: un desvío durante una excursión, una caminata por la zona o una visita al municipio que termina en un hallazgo tranquilo, con mucha más historia de la que parece a simple vista.

Un monasterio con siglos de historia

El origen del convento se remonta a la Edad Media. A lo largo de los siglos, distintas comunidades religiosas ocuparon el lugar, ampliando y transformando el edificio. Aunque ha sufrido diferentes etapas de abandono y restauración, el conjunto sigue siendo uno de los testimonios históricos más interesantes de la zona.

A los pies de una de las sierras más singulares de Madrid

El entorno del convento también explica por qué se eligió este lugar. La Sierra de La Cabrera es una pequeña alineación montañosa característica por sus formaciones graníticas. Desde aquí parten varios caminos que se adentran en la montaña y que conducen hacia algunas de las rutas más conocidas del municipio.

Si lo que necesitas para desconectar del frenético ritmo de Madrid es una escapada, apostar por este rincón de Madrid hará que no te arrepientas. Así, el Convento de San Antonio se convierte en el lugar ideal para recargar energía y empaparte de la cultura que ofrece la península.