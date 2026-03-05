CRISIS MIGRATORIA
La Comunidad de Madrid denuncia la "inoperancia" del Gobierno para gestionar el retorno de menores migrantes
La consejera Ana Dávila asegura que el Ejecutivo regional pidió a la Delegación del Gobierno iniciar los expedientes de reagrupación familiar y sostiene que la Comunidad no tiene competencias en esta materia
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha cargado contra la "inoperancia" del Gobierno central ante la petición del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para tramitar los expedientes de retorno de 88 menores migrantes no acompañados, a los que la administración autonómica quería reagrupar con sus familias.
En declaraciones a los medios, Dávila ha confirmado que la Comunidad trasladó a la Delegación del Gobierno la solicitud para que se iniciaran los trámites de reagrupación, al alegar una "imposibilidad de integrarse" por parte de estos menores. Según la consejera, la respuesta recibida por parte del Gobierno central evidencia, a su juicio, "su total inoperancia" y "su ineptitud" para gestionar este tipo de expedientes.
Dávila ha señalado que el Ejecutivo central "no consigue" obtener los informes que debe recabar de consulados y embajadas de los países de origen para completar la tramitación y ha deslizado que se estaría pretendiendo que sea Madrid quien realice esas gestiones. En este contexto, ha recalcado que la administración autonómica no tiene competencias en materia migratoria, aunque ha asegurado que continuará actuando en el marco de las atribuciones que sí le corresponden.
La consejera ha ido más allá y ha advertido de que responsabilizará al Gobierno central de "todos los actos delictivos" que, según ha dicho, pudieran producirse por parte de estos menores.
Por su parte, Carlos Díaz-Pache también se ha pronunciado y ha insistido en que la Comunidad no es competente en esta materia y ha reprochado al Gobierno de España que no esté ejerciendo sus funciones. "El Gobierno tampoco ejerce sus competencias en esta política temeraria en materia de inmigración. En este caos migratorio que tiene tampoco puede resolver el tema de los menores que tienen que ser reagrupados con sus familias", ha apuntado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
