Ayuso lleva el Plan Vive a las universidades para construir residencias de estudiantes

La Comunidad de Madrid extenderá a las universidades su Plan Vive para la construcción de residencias de estudiantes. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado durante su comparecencia de hoy en la Asamblea regional un plan para construir este tipo de alojamientos en los campus de la comunidad, cuyos detalles ha desvelado después el Gobierno regional en una nota.

Se trata de una suerte de Plan Vive Universitario bajo la misma fórmula de colaboración público privada que se aplica en el programa de vivienda de alquiler asequible de la Comunidad de Madrid. La administración regional cederá suelo para que la iniciativa privada construya. "La Comunidad de Madrid participará en todo el proceso para garantizar su planificación y calidad, y actuando de esta manera como garante del interés general, con un marco de actuación estable y transparente", traslada Sol.

Desde el Gobierno regional se considera "un programa estratégico" con el objetivo de facilitar el acceso a la educación universitaria, atraer talento, pensando en estudiantes de otras regiones e internacionales y "reducir la presión sobre el mercado residencial". La iniciativa se desarrollará en el marco del nuevo modelo de financiación, que prevé que las universidades impulsen la ampliación de la oferta de alojamiento.

En la Comunidad de Madrid entienden que el modelo de residencia de estudiantes favorece la competitividad, la movilidad académica y la cohesión social, un modelo consolidado en Europa que favorece "el estudio, la integración y la salud emocional de los estudiantes". En este sentido, Ayuso ha adelantado también la intención de mantener los campus abiertos todo el año con una intensificación de la oferta cultural.

No es el único anuncio que ha hecho la presidenta en materia de educación. También ha avanzado que el próximo curso hasta 49 colegios de la Comunidad se sumarán a los 52 que ya imparten 1º y 2º de la ESO en el llamado modelo EGB. Se llegará de esta forma a 5.000 nuevos alumnos.

Igualmente, ha sacado pecho la presidenta del récord de beneficiarios de las becas comedor alcanzado este curso. Son en concreto 146.100 alumnos los que han obtenido una, 20.000 más que en el curso 2024-25. La cifra se alcanza tras la resolución de la segunda convocatoria, publicada ya en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), y que suma unos 26.700 a los 119.400 que ya la tuvieron reconocida en septiembre.

En total, esta partida concentra 67 millones de euros del total de 256 millones de euros que destina a ayudas educativas la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Los nuevos beneficiarios recibirán la beca comedor con carácter retroactivo desde el inicio del curso escolar.

La presidenta madrileña aún ha vestido con otro anuncio su comparecencia. El próximo Consejo de Gobierno dará luz verde al séptimo Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT). Tendrá una dotación de 752 millones de euros hasta 2029, lo que supone, trasladan desde Sol, un aumento del 34% respecto al último plan.

Entre las novedades se incluye una línea de ayudas para incorporar profesional cualificado o el aumento de la dotación para el programa de personal investigador predoctoral, a quienes se mejorará la remuneración y la cuantía adicional para estancias breves en el extranjero y pago de matrículas. Se pondrá en marcha un nuevo programa, Amable Liñán, orientado a jóvenes investigadores postdoctorales con experiencia internacional.

Otras medidas del PRICIT se encaminan a la internacionalización. Se va a crear, aseguran desde Sol, un cheque específico para la incorporación de personal especializado en la redacción de propuestas europeas, un instrumento para financiar propuestas evaluadas como excelentes por el European Research Council o el fichaje de expertos en I+D con destino en Bruselas. Y se facilitarán convenios con las universidades públicas para favorecer la atracción de talento o modernización de equipos científicos y tecnológicos.