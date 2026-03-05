Ayuso comparece en el Pleno para explicar los cambios en Educación y tras alcanzar un acuerdo con rectores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece este jueves a petición propia en el Pleno de la Asamblea de Madrid para explicar los cambios en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y tras alcanzar un acuerdo de financiación con los rectores.

Así, la presidenta expondrá la reconfiguración de su Ejecutivo tras la salida de Emilio Viciana hace dos semanas y el ascenso de Mercedes Zarzalejo, hasta entonces viceconsejera del área.

Viciana era cesado el lunes 16 de febrero por Ayuso principalmente por su incapacidad de sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, proyecto estrella de la Consejería esta legislatura y encallada en las negociaciones con los rectores.

Este cese desencadenaba también la renuncia de tres diputados del PP en la Asamblea vinculados a Viciana, dos directores generales, y uno de los directores artísticos del Ballet Español Antonio Castillo Algarra.

Tomaba entonces las riendas de la Consejería de Educación Mercedes Zarzalejo con el principal objetivo de sacar adelante la financiación de las universidades públicas.

Acuerdo de financiación

Este martes Ayuso y los seis rectores suscribían el acuerdo de financiación plurianual que contempla 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031. En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.

De los casi 14.800 millones de financiación previstos hasta 2031, un total de 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos, siendo la primera vez en la historia que las universidades cuenten con una propuesta de financiación plurianual.

Por su parte, la Conferencia de Rectores y Rectora de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) celebraba el acuerdo de financiación plurianual a la vez que reclamaban "continuidad y coherencia en el tiempo".

En cambio, desde Más Madrid se afirmaba que el plan plurianual "pospone la amenaza de la asfixia" financiera, pero insistían en reclamar de nuevo que se les destine el 1% del Producto Interior Bruto (PIB).

PSOE decía que el "parche" del acuerdo suscrito "no resuelve el problema de fondo de una universidad maltratada y abandonada por un gobierno que únicamente favorece a sus chiringuitos".

Vox en Madrid no valoraba este martes el acuerdo, pero el lunes en Junta de Portavoces tachaba de "fracaso" la gestión educativa de la Comunidad de Madrid más allá de Viciana. Afirmaba que Ayuso este jueves tendría que centrarse en explicar por qué "va para abajo la calidad" universitaria y educativa y no en por qué cambia "un consejero por otro".

Sesión de control

La comparecencia de la presidenta será a mitad de un Pleno en el que las políticas de igualdad estarán en el centro del debate. Tanto es así, que arrancará con un minuto de silencio por la mujer de 37 años asesinada presuntamente a manos de su expareja en Tetuán.

Luego será el turno de la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la que Vox preguntará sobre cómo garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el PSOE sobre las políticas de igualdad.

Por su parte, Más Madrid hará lo propio sobre las medidas que va a poner en marcha el gobierno para frenar la violencia machista y PP por cómo celebrará el Día Internacional de la Mujer 2026.

En el control al Gobierno Vox preguntará por las carlas de Colectivo LGTBI de Madrid (COGAM) en colegios e institutos, mientras que PSOE requerirá información sobre las actuaciones del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; el rechazo al recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Vivienda y la gestión del Ballet Español de la Comunidad.

Más Madrid preguntará por la política de subvenciones, el presupuesto de las universidades públicas y Madrid Network. PP destinará sus preguntas a la empresa Planifica Madrid, la ejecución de fondos europeos, el Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica y la gestión de las políticas turísticas de la Comunidad.

Comisión de investigación

A continuación comparecerá Ayuso y tras ella se debatirá el escrito de oposición del PP a la creación de una comisión de investigación para analizar los procesos de contratación celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con el Covid-19 pedida por Más Madrid.

Se trata de una comisión de investigación que la Mesa de la Asamblea rechazó y que fue parte del recurso de amparo al Tribunal Constitucional que presentó Más Madrid. El Tribunal de Garantías falló a su favor y llega ahora al Pleno el rechazo del PP que con su mayoría absoluta impedirá su creación.

A renglón seguido, llegará la comparecencia de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a petición de Vox para tratar las líneas generales de su área esta legislatura.

Precisamente Ana Dávila es una de las consejeras con las que es más crítica la formación encabezada por Isabel Pérez Moñino en la Asamblea, ya que entre sus competencias se encuentran los centros de menores extranjeros no acompañados. Además también han tenido choques en temas como el feminismo o el colectivo LGTBI.

Proposiciones no de ley

En el apartado de las Proposiciones No de Ley (PNL) Más Madrid buscará el consenso de la Asamblea para pedir a la COmunidad elaborar iagnósticos territoriales de empleo sénior, por áreas funcionales o comarcas, identificando sectores con potencial de empleo y perfiles demandados.

También buscará el respaldo para pedir al Ejecutivo regional incorporar de forma sistemática la perspectiva de género en la elaboración, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas autonómicas, incluyendo su planificación presupuestaria, como principal herramienta de financiación de las políticas públicas

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en la tribuna de la Asamblea de Madrid / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PP hará valer su mayoría absoluta para que la Asamblea reclame a la Comunidad que exija al Gobierno central la aprobación urgente, de manera independiente de otras cuestiones, de la norma que actualice las entregas a cuenta de acuerdo con la previsión para 2026 que nos fue comunicada a las Comunidades Autónomas por el Ministerio de Hacienda, conforme a la cual hemos elaborado los Presupuestos regionales.

Noticias relacionadas

Por último PSOE tratará de armar una mayoría en la Cámara para pedir a la Comunidad que apruebe el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración de la Comunidad de Madrid de forma urgente.