El Ayuntamiento de Madrid permitirá apartahoteles y 'flexliving' en 16 zonas industriales para descentralizar el turismo

El Ayuntamiento de Madrid permitirá implantar desde apartahoteles a 'flexliving' en 16 ámbitos industriales para descentralizar el turismo en la ciudad, una luz verde para la que se necesitará aprobar un Plan Especial que podría llegar a más de 240 parcelas repartidas en ocho distritos (Arganzuela, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas y Barajas).

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, está elaborando este Plan Especial que permitirá la implantación de cualquier clase de hospedajes, incluidos apartahoteles, 'flexliving' pensiones o casas de hospedaje en ámbitos industriales, donde hasta ahora no era posible, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Para eso el área modificará el régimen de compatibilidad del uso terciario hospedaje en los ámbitos regulados por la Norma Zonal 9 grado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Madrid (PGOU) de 1997. Busca eliminar la restricción actual que únicamente permite implantar el uso terciario de hospedaje en la modalidad de hotel. Desde el equipo de Gobierno calcula que el Plan Especial se elevará a Junta de Gobierno para su aprobación inicial antes del verano.

Demanda del sector turístico

Desde Urbanismo informan de que esta iniciativa ha sido demandada por el sector turístico para incrementar la oferta de hospedaje de corta y media estancia en estas zonas de la capital, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones establecidas en el centro y la descentralización del uso terciario de hospedaje que impulsa el Plan Reside aprobado el pasado año.

El Plan Especial pivota sobre la necesidad de descentralizar el uso de hospedaje para redistribuir el flujo de visitantes y el impacto económico hacia los distritos exteriores de la mano del desarrollo del comercio local y la revitalización de estos entornos urbanos.

Tras un estudio de más de 3.000 parcelas en ámbitos industriales o calificadas de uso industrial, el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha concluido que en los ámbitos regulados por el grado 3º de la norma zonal 9 y en las parcelas de zonas residenciales o terciarias pueden admitir todas las categorías del uso de hospedaje dado el proceso de terciarización que han experimentado estos ámbitos, con la consecuente pérdida de su carácter industrial.

De Fuencarral a Usera

Algunas de las parcelas señaladas se sitúan en el Polígono Industrial de la Carretera de Burgos (Fuencarral-El Pardo); en el Barrio del Aeropuerto (Barajas); en Josefa Valcárcel (San Blas-Canillejas); en la calle Costa Rica con M-30 (Chamartín) o en la avenida de Andalucía (Usera).

El uso terciario para hospedaje tiene actualmente limitaciones en los suelos de uso industrial, en los que sólo se puede aplicar la modalidad de hotel. Las Normas Urbanísticas del PGOU de 1997 excluyeron cualquier otra modalidad de alojamiento turístico. Se impide así la implantación de otros modos de hospedaje diferentes al hotel en parcelas industriales para frenar el fenómeno de residencias encubiertas, sobre todo del tipo lofts. Lo que se había detectado previamente es que se autorizaban como apartamentos turísticos y después se comercializaban fraudulentamente como viviendas.

Esto provocaba "la pérdida de suelo para actividades económicas y generaba pocas garantías de calidad de vida para los residentes", en palabras del Ayuntamiento. Urbanismo señala ahora que mientras los grados 4 y 5 de la Norma Zonal 9 y otros ámbitos de planeamiento se caracterizan por su clara vocación industrial, los regulados por el grado 3º con uso cualificado mixto (industrial en coexistencia con el terciario oficinas) han mostrado un claro proceso de terciarización al ir perdiendo su carácter industrial. Esta circunstancia posibilita suprimir en estas parcelas las cautelas y limitaciones que fija la normativa.

El Ayuntamiento podrá estudiar, caso por caso, otros ámbitos industriales regulados por los grados 4 y 5 de la Norma Zonal 9, que se corresponden con polígonos industriales tradicionales. En ellas, por sus características de terciarización asimilables a las que concurren en la Norma Zonal 9 grado 3, se puede considerar que también puedan albergar todas las modalidades de hospedaje que ahora se van a permitir con carácter general en la Norma 9.3.