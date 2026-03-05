Aterriza en Torrejón el avión militar con 171 españoles repatriados de Omán

El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas, han indicado a EFE fuentes de Defensa.

El vuelo forma parte de la operación de evacuación -en la que han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio- de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EEUU e Israel a Irán y no se descarta enviar más aviones a la zona de Oriente Medio.

El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas.

El Ministerio de Defensa ha recordado que en octubre de 2024, tres aviones militares del Ejército del Aire y del Espacio llevaron a cabo la evacuación de más de 240 civiles españoles en Líbano, tras la escalada del conflicto entre Hezbolá e Israel.

En declaraciones en RAC1, recogidas por Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado que a bordo del vuelo que partió de Omán el jueves por la tarde han llegado 171 personas, entre las que "la inmensa mayoría son españoles". Pero ha precisado que también se han repatriado "ciudadanos de la Unión Europea, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Hungría y también algún ciudadano de América Latina e incluso un ciudadano de Vietnam".

Según el ministro, hasta el momento se ha conseguido evacuar a "más o menos unos 3.000" españoles desde toda la región, habida cuenta de que se están utilizando también vuelos comerciales y no solo aviones militares, de entre los 31.000 que había en Oriente Próximo en el momento en que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque contra Irán el pasado sabádo y Teherán respondió atacando a los países de la región. El ministro ha aclarado que quienes quieren regresar a España "son una minoría" ya que "la mayoría evidentemente son residentes y el grueso de ellos no se plantean el retorno en estos momentos".

Entre quienes han conseguido evacuar figuran 22 españoles que salieron la víspera desde Irán por tierra hacia Azerbaiyán, en una operación especialmente complicada, y que llegarán a lo largo del día, tras pasar por Bakú y Estambul, en dos vuelos a Madrid y Barcelona, ha explicado, indicando que ahora mismo en este país no quedan más españoles que quieran salir. En Irán había algo más de 150 españoles.

Albares ha indicado que a lo largo del día se espera que salgan más vuelos comerciales desde Dubai y también hay otro vuelo del Ejército del Aire "en marcha que, si todo va bien, saldrá mañana también desde Mascate hacia la base de Torrejón".