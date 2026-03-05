Archivada la querella del portavoz de Vox contra el alcalde de Parla por expulsarle de un pleno

La sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Parla número 1 ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en la querella que interpuso el portavoz de Vox, Juan Marcos Manrique, contra el alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), por los delitos de prevaricación y coacciones al ser el primero expulsado del Pleno de octubre sin los tres avisos previos que marca el Reglamento.

Los hechos se remontan al Pleno del pasado mes de octubre. El portavoz de Vox fue expulsado tras pedir reiteradamente que se retirasen las pancartas de apoyo al pueblo de Palestina que exhibieron miembros del público y los ediles del PSOE en sus escaños. En un momento determinado, Manrique se levantó y retiró una de las pancartas.

La sentencia, fechada el pasado 15 de febrero y a la que ha tenido acceso Europa Press, concluye que la negativa del alcalde a que se retirasen las pancartas no se puede considerar "penalmente reprochable" puesto que no eran pancartas, sino "folios" con lo que no se estaba incumpliendo el Reglamento.

En cuanto a la expulsión de Manrique, considera que la decisión "tampoco revestiría relevancia penal pues, según argumenta, no puede entenderse que se trate de una decisión manifiestamente arbitraria en los términos que exige la jurisprudencia".

"Lo que aquí se pone de manifiesto es que el señor Jurado le habría llamada al orden dos vences en lugar de tres antes de expulsarle, pero no que la decisión de expulsarle careciera de toda justificación, ya que la misma obedecería al comportamiento que el señor Manrique estaba teniendo durante la celebración del Pleno", asegura la resolución judicial.

En este punto, el juzgado desvirtúa el informe del secretario general del Pleno donde argumentaba que la expulsión "no se ajusta al Reglamento", al concluir que, en ningún momento, "se habría advertido al señor Jurado de estar infringiendo dicha normativa".

En cuanto al delito de coacciones --al haber ordenado el alcalde a la Policía Local que desalojase al portavoz de Vox--, el juzgado estima que la decisión fue "adoptada por una persona legítimamente autorizada para ello". El juzgado ha informado de que, ante esta decisión, cabe recurso de reforma o de apelación directo.

Por su lado, Jurado ha manifestado que no va "a entrar en el espectáculo de falta de respeto e insultos" de Vox y el PP. "Hoy, la Justicia ha hablado y ha avalado mi actuación por unas actitudes que mantuvo de Manrique con algunos vecinos de este municipio", ha valorado.