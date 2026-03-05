La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas

La Agencia Española de Protección de Datos ha archivado la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por las presuntas filtraciones de datos de dos periodistas. Se trata de una medida administrativa y la causa aún sigue su curso por la vía judicial.

Según explica el informe, la AEPD archiva el expediente por "no constatar indicios de una infracción de la norma sobre el tratamiento de datos personales que ha sido objeto de la reclamación". Sí reconoce que Rodríguez habría realizado comunicaciones de datos personales "en el marco de una comunidad limitada de profesionales de la información, aproximadamente dieciocho personas". "Dichas comunicaciones se produjeron en un contexto acotado, dentro de relaciones que pueden desarrollarse de manera ordinaria entre un profesional vinculado a la comunicación pública y profesionales de medios de comunicación", señala el escrito.

El texto expone que la comunicación de nombres de periodistas o imágenes puede valorarse "en el ámbito de la libertad de información, siempre circunscrita a ese entorno concreto y con finalidad de trasladar una información con apariencia de veracidad". Además, añade que en contextos cerrados entre profesionales de información puede resultar "admisible el tratamiento de datos identificativos en medida en que operen como referencia de fuente o elemento de contraste de información transmitida".

"Desde la perspectiva del principio de minimización, adecuación y proporcionalidad, podría sostenerse que no resultaba necesario transmitir los nombres o, en su caso, las imágenes de las personas afectadas. No obstante, al tratarse de una comunicación no dirigida al público en general sino a una comunidad concreta y delimitada de profesionales de la información, la inclusión de tales datos personales puede operar razonablemente como elemento de contraste o aval de la información trasladada", explican.

En la resolución no se valora si la información que el reclamado añadió a la comunicación de estos datos personales "constituía o no información veraz ni, en consecuencia, si pudiera quedar amparada por libertad de información". Asimismo, tampoco se enjuicia si las valoraciones efectuadas respecto de las personas mencionadas podrían quedar amparadas por la libertad de expresión ni si tales contenidos "pudieran dar lugar a eventuales responsabilidades civiles o penales", expone en el documento el organismo.

Pese a que la Agencia Española de Protección de Datos ha archivado la denuncia en el ámbito administrativo, la causa sigue su curso por la vía judicial, donde la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias para esclarecer los hechos.

La Comunidad defiende a MAR: "No hay absolutamente nada"

A ello se ha referido también el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha asegurado que a la izquierda "no le molesta" el jefe de gabinete de la presidente sino la propia Ayuso a la que intenta "desgastar en lo personal".

Además, ha reivindicado que sea la propia Agencia Estatal la que no ha visto "absolutamente nada" en la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, y no es un organismo que sea "dudoso" porque pertenece al Gobierno central.

"Ha dicho que no hay absolutamente nada, que no se ha vulnerado absolutamente nada, con lo cual no hay ningún tipo de dato que se haya filtrado según la propia agencia", ha subrayado, a la vez que ha incidido en que Rodríguez es "una persona honrada, ética e íntegra".