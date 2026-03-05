La activista iraní pro derechos humanos Fariba Ehsan, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo , llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Fariba Ehsan, activista y presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, que analizará la convulsa situación en la que se encuentra actualmente su país y los recientes ataques de Estados Unidos e Israel que han golpeado sus instalaciones nucleares y han acabado con el ayatolá Jamenei.

Coincidiendo además con la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, Ehsan reflexiona sobre las protestas originadas en 2022 tras la muerte en Irán de la joven Masha Amini, arrestada por no llevar correctamente el hiyab (velo islámico), la vigencia del movimiento de protesta bautizado ‘Mujer, Vida, Libertad’ y la represión sobre las mujeres que ejercen las leyes discriminatorias del régimen islámico de los ayatolás.

La presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, que recibe esta semana la Mención de Honor del Premio Clara Campoamor concedido por el Ayuntamiento de Madrid, valora también la escalada bélica desatada en Oriente Próximo tras bombardear Estados Unidos e Israel infraestructuras nucleares y sedes clave en Irán, la división en su país por la muerte del ayatolá Jamenei entre las celebraciones de los opositores al régimen y el duelo de los fieles y los posibles intereses que hay detrás de la intervención militar dirigida por Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en la que el político asegura que la desclasificación de los documentos secretos sobre el 23F permite afirmar que el monarca no solo no apoyó el golpe de Estado sino que fue actor principal para que fracasara: “Si la jefatura del Estado hubiese estado ocupada por un civil, el golpe habría triunfado; los militares obedecieron a don Juan Carlos, primero, porque había sido designado por Franco y eran los generales de la Victoria y, segundo, porque se vistió de capitán general”.

Además de contar cómo vivió, en primera persona, la irrupción de Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados el 23F, García-Margallo da detalles de sus conversaciones con don Juan Carlos sobre el golpe de Estado: “el rey me contó que se sintió traicionado por Armada, con el cual tenía una gran proximidad”. Explica que el célebre “no está ni se le espera” en alusión a Alfonso Armada remite a la intención del general de “trasladarse a Zarzuela para que los capitanes generales que llamasen a Zarzuela supiesen que estaba en palacio y que, por tanto, estaba en connivencia con el rey”. Y es entonces -detalla- cuando el monarca dice “de ninguna manera” y los capitanes generales “empiezan a dudar de la versión que había trasladado Armada”. “Que había un designio real detrás era falso”, concluye.

El político, referente primero de UCD y después del PP, arremete en esta entrevista contra el Gobierno actual: “Es asombroso que un Gobierno que ha roto todas las estructuras de una democracia liberal, siga teniendo la fuerza que tiene; el presidente ha llegado a decir que está perfectamente dispuesto a gobernar sin el Parlamento, lo que supone negar lo que es la base de una democracia constitucional”. Asegura, en esta misma línea, que “nos hemos encontrado con instituciones que tienen que ser los guardianes de la ley profundamente dañadas”, en alusión por ejemplo al “fiscal general del Estado, que es procesado y condenado”.