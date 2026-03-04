Cómo solicitar las ayudas para pymes de la Comunidad de Madrid: hasta 10.000 euros por beneficiario

La Comunidad de Madrid ha abierto este miércoles el plazo de solicitud de nuevas ayudas para la modernización y digitalización de pymes de los sectores comercial, servicios y artesanal. La convocatoria cuenta con una dotación de 2,5 millones de euros y permitirá que cada beneficiario reciba hasta 10.000 euros.

¿Qué gastos cubren las ayudas para pymes?

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, está dirigida a financiar obras de ampliación, transformación y renovación de establecimientos o talleres, gastos vinculados a la apertura inicial (de forma parcial); compra de equipamiento, maquinaria o mobiliario especializado; y la instalación de equipos informáticos y adquisición de software para mejorar la gestión y digitalización del negocio.

Según ha informado el Gobierno regional, tendrán prioridad los negocios con más de 50 años de antigüedad, considerados parte esencial de la historia y el paisaje comercial de ciudades y municipios de la región.

Por tercer año consecutivo, la convocatoria incluye también a empresas de servicios complementarios, como peluquerías, centros de estética o negocios de reparación, siempre que dispongan de establecimiento físico en la Comunidad de Madrid abierto al público.

¿Cuánto dinero puedes recibir?

La subvención cubrirá el 50% de la inversión justificada, con estos mínimos:

Sector artesanal: inversión mínima de 500 euros .

inversión mínima de . Comercios y servicios: inversión mínima de 5.000 euros.

En todos los casos, la ayuda podrá alcanzar un máximo de 10.000 euros por beneficiario.

Plazo y dónde solicitar las ayudas

Las solicitudes pueden presentarse a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid hasta el 24 de marzo.